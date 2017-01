Urkullu considera que el cargo de delegado del Gobierno «no tiene sentido» en el País Vasco

Íñigo Urkullu no acudirá a la toma de posesión de Javier de Andrés como nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco. El lendakari, que alega que no ha recibido ninguna invitación formal para acudir a la cita, considera que se trata de una figura institucional «sin sentido» en una Comunidad Autónoma que posee «un régimen singular». Por otra parte, aún no ha decidido si enviará a algún otro representante de su equipo a la ceremonia, que se celebrará el próximo lunes en Vitoria y que contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El gabinete de Urkullu ha manifestado esta mañana que el cargo de delegado del Ejecutivo central es una figura «del Gobierno, no del Estado», y que la ausencia del lendakari se debe a «motivos de fondo y también de forma». A su vez, ha criticado la postura del expresidente del PP alavés, que ha avalado «todos y cada uno de los recursos presentados por su antecesor –Carlos Urquijo– en contra de decisiones adoptadas por el Parlamento vasco».

Por otra parte, el lendakari denuncia que el Ejecutivo autonómico no ha recibido ninguna notificación formal sobre la toma de posesión, ya que el anuncio sobre su «posible invitación» ha transcurrido «a través de los medios de comunicación», algo que considera «incomprensible» cuando tanto PP como PNV se encuentran inmersos en un proceso de deshielo institucional.

Bilateralidad

Urkullu ha exigido a Mariano Rajoy una mayor «bilateralidad» en las relaciones entre ambas administraciones, pues es necesario tratar las «singularidades» del País Vasco en materia de autogobierno. Además, ha criticado las «invasiones» competenciales y la «nula» respuesta a las propuestas en materia de paz y convivencia que el Ejecutivo autonómico le ha hecho llegar al Estado.