Alonso reconoce que la propuesta para eliminar a Sabino Arana del callejero de Bilbao fue Â«inadecuadaÂ»

La iniciativa para eliminar del callejero de Bilbao a Sabino Arana y «La Pasionaria» Dolores Ibárruri no fue «adecuada». Al menos, no de la forma en la que fue redactada. Así lo ha afirmado el propio presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha reconocido que la propuesta que realizó ayer el grupo municipal en el ayuntamiento de la capital vizcaína «desvirtuaba el objetivo para el que se había presentado», que no era otro que el de «poner de manifiesto lo absurdo del debate que se estaba produciendo» en el Consorcio «y la división que provoca».

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Vitoria, el dirigente popular ha asegurado pese a todo que existe un «lío» en el callejero de Bilbao «que no ha generado el PP», sino que es consecuencia de «las posiciones que se plantean, con voluntad de dividir, por parte de distintos grupos». A pesar de ello, sí es cierto, ha admitido, que el texto que presentó el grupo municipal del PP, suscrito por el portavoz Luis Eguíluz y la concejal Beatriz Marcos, «no parecía adecuada en los términos en los que se había realizado la redacción».

La polémica surgió a raíz de la decisión del Gobierno local, regido por PNV y PSE, de eliminar los nombres de Alfonso Churruca, Eusebio García Alonso y Hermógenes Rojo de las calles de Bilbao: «Ante este hecho, nuestro objetivo era abrir el debate sobre cuál es el embudo y cuál es el rasero a la hora de borrar nombres de nuestra Historia –alegó Eguíluz–. ¿Por qué sí mantener Sabino Arana o el militar carlista Zumalacárregi, por ejemplo, y borrar otros como el caso del jesuita Remigio Vilariño, que ya ha sido eliminado y que se significó más por su labor social que por su filiación?».

La iniciativa, que de haberse mantenido en pie habría sido debatida en la sesión plenaria del próximo 26 de enero, no contó con el respaldo del resto de formaciones. El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, consideró que es una «desfachatez» que el PP se ampare en «su propia memoria histórica» para querer cambiar los nombres del callejero: «No es una inocentada. Se trata de un documento público, para escarnio de sus firmantes», puntualizó en su blog personal. Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Aitziber Ibaibarriaga, denunció que la proposición de los populares «insulta la memoria de miles y miles de personas» descendientes de partidarios republicanos durante la Guerra Civil.