1. El terrorista abatido en Milán: 'Si estáis en Europa, matad a los cerdos cruzados'. El grupo terrorista Daesh ha publicado este viernes un vídeo grabado por el presunto autor del atentado de Berlín, Anis Amri, en el que éste jura lealtad a la organización que lidera Abú Bakr al Baghdadi y anima a atentar contra los «cruzados». En la grabación, según la organización de seguimiento yihadista SITE, Amri asegura que quiere vengar a los musulmanes muertos en bombardeos aéreos. «Su sangre no será derramada en vano», ha asegurado. ¿Qué tienen que ver las cruzadas con la yihad? Un vídeo muestra cómo fue el atropello en Berlín.

2. Coalición Canaria echa al PSOE del Gobierno regional y sus cuatro consejeros cesan. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este viernes la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE y el cese de los cuatro consejeros socialistas. Clavijo ha confirmado en rueda de prensa el cese de los cuatro consejeros del PSOE tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha puesto de nuevo de manifiesto las discrepancias entre ambos partidos por la distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Cinco datos para comprender la crisis de PSOE y CC. La gestora del PSOE acusa al presidente Clavijo de «echarse en los brazos del PP» tras romper con los socialistas.

3. Los secuestradores del avión libio abandonan la nave y piden asilo. Los secuestradores de un avión que efectuaba una ruta local en Libia retenido y forzado a aterrizar en Malta se han rendido a las fuerzas de seguridad maltesas solicitar asilo político, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad libio y autoridades de la isla. Los 109 pasajeros han sido liberados, así como los seis miembros de la tripulación del aparato, según los últimos detalles ofrecidos por el primer ministro maltés Joseph Muscat. Según un comunicado de laaerolínea Afriqiyah, los pasajeros están a salvo y podrán regresar a Libia en un nuevo vuelo en las próximas horas.

4. Espinar fulmina al errejonista López como portavoz de Podemos Madrid. El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid ha cesado hoy a José Manuel López como portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, después de que el portavoz de Unidos Podemos en el Senado y diputado autonómico Ramón Espinar ganase en noviembre las primarias del partido en la región. Íñigo Errejón no ha tardado en reaccionar ante el cese. Para el secretario político del partido, «este no es el camino».

5. Teresa Rodríguez denuncia a un empresario: 'Me amordazó y me besó'. La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, director general de Guadarte, por haberla agredido durante un acto oficial que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla. Según explica la propia Teresa Rodríguez en su página de Facebook, «me dispuse a irme cuando me salen al paso dos hombres que venían de la sala donde estaba la reunión anteriormente citada. Con una actitud abiertamente distendida e informal, el primero de ellos me saluda y me da dos besos. Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio».

6. El bono social cofinanciará las facturas de la luz impagadas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto ley que establece un nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables. La novedad está en que el coste de los impagos de facturas para evitar esos cortes será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social. Este supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y pueden acogerse a él los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social.