Seis noticias que han marcado la actualidad de este martes

1. Rajoy, tras el dictamen sobre el accidente del Yak-42, afirma que el caso «está sustanciado judicialmente». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no ha «visto» el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, si bien ha recalcado que ese asunto «ya está sustanciado judicialmente». El informe de Consejo de Estado que ha publicado el diario «El País» reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa al señalar que hay hechos anteriores a la fecha del siniestro en los que «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría».

2. Trump se enfrenta a su partido por reducir el poder de la Oficina de Ética. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes la decisión de los congresistas del Partido Republicano de reducir los poderes de la Oficina de Ética, un órgano teóricamente independiente que tiene entre sus cometidos vigilar el comportamiento de los legisladores. El lunes, durante una sesión a puerta cerrada, los congresistas republicanos dieron luz verde a unos cambios que, en la práctica, implica dejar la Oficina de Ética en manos de las personas a las que teóricamente debe vigilar. Además: Ford cancela una gran inversión en México tras las presiones del magnate.

3. Ciudadanos confirma la información adelantada por ABC y asume que la ley para limitar mandatos no atañe a Mariano Rajoy. Partido Popular y Ciudadanos mantendrán en el nuevo periodo de sesiones su particular tira y afloja sobre cómo y cuándo cumplir con los 150 compromisos pactados para la investidura de Mariano Rajoy. Los de Albert Rivera llevarán en febrero una iniciativa al Parlamento para impulsar la reforma legal que limite el mandato del presidente del Gobierno a «ocho años», según subraya el portavoz adjunto de la formación, José Manuel Villegas, quien sin embargo asume que esa eventual modificación no afectará, de momento, a Mariano Rajoy.

4. La gestora emprende acciones legales contra 'sanchistas' por abrir un local. La gestora que dirige el PSOE ha emprendido acciones «administrativas y judiciales» contra la plataforma «Recupera PSOE» por «usurpación de la imagen» del partido, de «sus siglas y sus símbolos» en la sede que han abierto en la calle Ferraz de Madrid. Según han informado fuentes socialistas a Europa Press, los servicios jurídicos del PSOE ya están trabajando para «tomar medidas con el fin de velar por los derechos de la militancia y del PSOE».

5. Teresa Romero, la auxiliar que sobrevivió al ébola: «Supliqué a dos amigos que me ayudaran a morir». «Mis pulmones estaban empezando a fallar, sentía que me ahogaba y me costaba respirar, era una situación de agonía. Entraron dos compañeros para aumentar el caudal de oxígeno. Les miré y les supliqué que me ayudaran a morir». El de Romero fue el primer contagio de ébola fuera de África. Contrajo la enfermedad tras atender al segundo misionero español repatriado y fallecido en nuestro país, Manuel García Viejo.

6. El embajador británico en la Unión Europea dimite por el Brexit. Sir Ivan Rogers, de 57 años, el representante permanente del Reino Unido ante la UE, el mayor diplomático del país en Bruselas, ha dimitido de manera súbita solo unas semanas después de recibir duras críticas de los partidarios del Brexit. Rogers los enfureció cuando a comienzos de diciembre se filtró un informe suyo al Gobierno en el que advertía que dejar la UE por completo llevaría al menos diez años y no dos, como viene sosteniendo con bastante voluntarismo el Gobierno de Theresa May. Además recordaba que los parlamentos nacionales deberán visar el acuerdo, ralentizándolo todavía más.