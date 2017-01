Las seis noticias que debes conocer hoy, miÃ©rcoles 4 de enero

El PNV encarece la negociación presupuestaria ante el enroque del PSOE. Los nacionalistas quieren hacer valer el peso de sus cinco diputados en oro y sabe que la mejor ocasión para hacer «caja» será durante la negociación en el Congreso de los Presupuestos Generales de 2017. Tras una legislatura en blanco por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, esperan ahora recobrar el protagonismo político y volver a vender caro su apoyo al Gobierno. Aún más caro, si cabe, que la cosecha lograda en la tramitación de las cuentas con los gobiernos en minoría de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente Mariano Rajoy mantiene abierto un canal de interlocución directa con el líder del partido nacionalista, Andoni Ortuzar, con el que guarda cierta sintonía personal.

2. Cataluña y Valencia abandonan a Iglesias en la guerra de Podemos. Los anticapitalistas anuncian que irán por libre y presentarán candidatura propia, si bien son muy pocos como para suponer un problema para los oficialistas. Más peliaguda para el líder de Podemos es la postura de En Comú Podem y Compromís, que han dejado de apoyar al actual secretario general. Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, cree que los sectores afines al secretario general deberían haber estado «más recluidos».

3. La Policía está comprobando de forma minuciosa que los conductores de las carrozas de las cabalgatas de Madrid no tienen antecedentes. Esa información se traslada después a cada una de las Unidades Integrales del distrito en la que se desarrolla el cortejo, que a su vez se envía al centro de control de El Escorial. Así es como se está verificando que estos conductores carecen de antecedentes y no suponen un riesgo para la seguridad durante los desfiles. Pero Madrid no es la única ciudad en alerta: la gran mayoría de cabalgatas en España se celebrarán bajo importantes medidas de seguridad.

4. Este es Nelson: el presunto asesino de la profesora universitaria de Rivas. Al arrestado se le acusa de coser a cuchilladas a su pareja, de 40, la pasada Nochevieja en el piso de ella, situado en Rivas Vaciamadrid. La víctima se llamaba Matilde Teresa de Castro Hernández, Mati, y era profesora universitaria de Química. Hoy, ABC publica las fotos del principal sospechoso del crimen. Para muchos de sus amigos cercanos, formaban una pareja «modélica y guapa».

5. Las 500 mayores fortunas del mundo ganaron 125.000 millones más en 2016. El patrimonio de Warren Buffett es el que más se incrementó, pero no supera a Bill Gates, quien sigue encabezando la lista con 86.885 millones de euros. El «efecto Trump», quien también se ha comprometido a eliminar barreras legales para favorecer la producción nacional de energías fósiles, también se deja notar en el ascenso del empresario petrolero Harold Hamm, uno de los pioneros de la industria del «shale gas».

6. La gripe ha alcanzado ya este año el nivel de epidemia moderada. Fiebre alta (hasta 39 grados), escalofríos, dolor muscular y de cabeza, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis son los síntomas que llenan las urgencias de los principales hospitales de la mitad norte de la Península y Baleares y que indican que la gripe ha llegado. El resto de las comunidades, que ahora tienen casos esporádicos, previsiblemente se irán sumando a la primera oleada de gripe en los próximos días