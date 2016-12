Las 6 noticias que debes saber hoy, miÃ©rcoles 21 de diciembre

1. Alemania busca al asesino del camión. La Policía reconoce que persiguió a un individuo por un céntrico parque berlinés, pero se les escabulló y acabó atrapando a la persona equivocada. Se cree que el autor (o autores) huido está armado. El paquistaní detenido por el atentado en el mercado de Berlín fue ayer liberado por falta de pruebas mientras Merkel intenta aplacar el malestar por su política migratoria, con un millón de solicitantes de asilo. El conductor polaco que fue encontrado muerto en el camión fue golpeado, acuchillado y tiroteado. El ataque terrorista ha sido reivindicado por Daesh.

2. Al menos 36 muertos en un mercado de pirotecnia en México. Hay 72 heridos (37 hombres, 25 mujeres y 10 menores) por la cadena de seis explosiones en un mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec. Solo dos de los fallecidos -un hombre y una niña de 10 año- han sido identificados. En muchos casos los cuerpos están quemados o desmembrados, por lo que ya se están haciendo pruebas periciales. De acuerdo con uno de los testigos de lo ocurrido, «un cohete se prendió y corrió a donde había una gran cantidad de material de pirotecnia (vídeo)».

3. La Justicia europea decide hoy cuánto dinero debe devolver la banca por las cláusulas suelo abusivas. El abogado general del Tribunal de Luxemburgo recomendó en julio limitar la retroactividad a mayo de 2013 para evitar hacer un roto en las cuentas del sector financiero. El sector financiero estima que dos millones de préstamos hipotecarios incluyen una cláusula suelo, y las entidades más afectadas con Caixabank, Sabadell, Popular y Liberbank.

4. España trabaja para liberar al cooperante de Cruz Roja secuestrado en Afganistán. El delegado español, cuya identidad se mantiene en secreto para no perjudicar las investigaciones, está retenido por un grupo criminal cuyo móvil es económico. El grupo no tiene logística suficiente para prolongar mucho el cautiverio pero si siente presionado podría vender el rehén a otra banda criminal. El convoy de Cruz Roja en el que viajaba el español no tenía protección militar ni escolta.

5. Granados declara ante el juez de la Púnica dispuesto a aclarar hechos y colaborar. El antiguo secretario general del PP madrileño, que pidió comparecer de forma voluntaria, está en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014. El imputado tiene intención de aportar documentos y escrituras y podría incluso reconocer algunos hechos, según informaron a ABC fuentes cercanas a su defensa.

6. Solsticio de invierno: llega el día más corto del año. Este miércoles comienza la estación más fría, determinada por la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Será a las 11.44 horas (horario peninsular) en el hemisferio norte, al tiempo que en el hemisferio sur se iniciará el verano. La estación durará 88 días y 23 horas, y terminará el 20 de marzo de 2017, cuando comenzará la primavera, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.