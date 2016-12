RamÃ³n Espinar vota por telÃ©fono para ejecutar el cese de su portavoz

Por 14 votos a favor y 13 en contra, el grupo parlamentario de Podemos cambió ayer de portavoz, tal y como había propuesto y aprobado el Consejo Ciudadano del 23 de diciembre y tal como le adelantó ese mismo día -antes incluso de la votación- el secretario general del partido en Madrid, Ramón Espinar, a quien ha ocupado el cargo hasta ahora, José Manuel López. Del total de 27 votos, seis fueron realizados por teléfono o vía Telegram, una red social. Espinar fue de los que votó por teléfono, y la razón fue, explicaron en la formación, que estaba de vacaciones.

La decisión adoptada por el Consejo Ciudadano el viernes pasado debía ser ratificada por el grupo parlamentario. De acuerdo con una modificación del reglamento que aprobó la nueva dirección de Podemos en Madrid -es decir, la capitaneada por Espinar, que ganó en las primarias internas a la otra candidatura, que encabezaba Rita Maestre y apoyaba José Manuel López-, el cambio de portavoz del grupo podía hacerse con mayoría simple, mientras que para cambiar al portavoz de una comisión -grupo de trabajo para un área sectorial: medio ambiente, urbanismo, educación...- se necesita mayoría cualificada. Esto quiere decir que si López fuera portavoz de cultura, por ejemplo, 14 votos de sus compañeros no habrían sido suficientes para apartarle del cargo, pero sí lo han sido para arrebatarle la portavocía del grupo.

El «error» de «laminar»

Este mismo argumento fue denunciado por algunos de los diputados regionales contrarios al cese, como Raquel Huerta o Hugo Martínez Abarca, para quienes la destitución era «conforme al reglamento, pero no tiene legitimidad política». Huerta añadía: «No es razonable que con mayorías tan exiguas se tomen decisiones así, de vencedores y vencidos». Para Martínez-Abarca, es un «grave error» querer «laminar» a una parte de Podemos, puesto que lo que ha quedado claro es «que somos plurales» y «se está queriendo imponer la mitad de un partido sobre la otra mitad».

José Manuel López, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid - EFE

El propio José Manuel López respiraba por la herida: «Hoy no es un buen día para Podemos; mucha gente que nos votó no está entendiendo». En lugar de centrarse en combatir las políticas de Cifuentes, dijo, la formación morada se pierde en «ombliguismos». Pidió que «la democracia que pedimos para el país la tenemos que aplicar internamente». Aseguró que mucha gente se está «dando de baja» de Podemos por estas desavenencias y que él mismo había convencido a tres para volver a inscribirse. Se mostró dispuesto a todos los esfuerzos por hacer «un trabajo de unidad, y no de uniformidad».

Por su parte, la nueva portavoz, Lorena Ruiz-Huerta destacó que la reunión de grupo se había desarrollado en un «ambiente francamente bueno, relajado y cordial». Eso sí, no pudo evadirse del evidente cisma en Podemos, y se comprometió a estar «siempre por encima de las disputas entre familias» y a «coser heridas». Argumentó que el cambio de portavoz viene avalado por la «decisión del órgano político nuevo que ha comenzado a funcionar tras la Asamblea Ciudadana» y defendió que «los cargos deben rotar; nadie es imprescindible».