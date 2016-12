Podemos consuma su cisma con el cambio de portavoz

Por 14 votos a favor y 13 en contra -una mayoría raspadísima-, el grupo parlamentario de Podemos ha cambiado de portavoz: a partir de ahora, ratificando lo aprobado el 23 de diciembre por el Consejo Ciudadano de la organización, será Lorena Ruiz-Huerta la que ocupe este cargo, en sustitución de José Manuel López, afín a Errejón. El promotor del cambio, Ramón Espinar -secretario general que ganó las primarias a la candidatura errejonista que encabezaba Rita Maestre y apoyaba López- ni siquiera ha estado presente en la votación por encontrarse de viaje: ha sido una de las seis personas que ha votado telemáticamente -por teléfono o vía Télegram-.

La sustitución viene acompañada por el cisma claramente abierto en la formación: tras las palabras oficiales de la nueva portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, se han producido declaraciones de otros dos diputados de los 13 que han votado en contra del cambio, cuestionando la legitimidad política del mismo. «No es razonable que con mayorías tan exiguas se tomen decisiones así, de vencedores y vencidos», señaló Hugo Martinez-Abarca.

Por su parte, Jose Manuel López manifestó su abatimiento: «Hoy no es un buen dái para Podemos». Ha señalado que hay gente que, ante los últimos acontecimientos, está dejando la formación. «Yo mismo he convencido a tres para que se quedaran», ha dicho. Pidió que «la democracia que queremos para el país la tenemos que aplicar internamente». Y ha manifestado su intención de pelear por la unidad en Podemos -que no quieren confundir con uniformidad- y de abandonar el «ombliguismo» para centrarse en el trabajo por conformar una alternativa a Cristina Cifuentes y su gobierno.

La reunión comenzó con 35 minutos de retraso sobre el horario previsto, y a ella faltaron seis de los 27 diputados de Podemos en la Asamblea, por encontrarse de viaje por Navidad. Entre ellos, Ramón Espinar, secretario general de la formación morada. Estaba previsto que los ausentes votaran mediante voto telemático, bien por llamada telefónica, bien por Telegram, una red social frecuentemente utilizada por Podemos.