Madrid desactiva este lunes las medidas del protocolo anticontaminaciÃ³n

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que, mañana lunes día 2 de enero, quedarán desactivadas las medidas puestas en marcha siguiendo el protocolo para reducir la contaminación. El consistorio explica que los niveles de dióxido de nitrógeno han descendido, por lo que a partir de la medianoche de este domingo, las medidas quedarán desactivadas.

Esto implica que se suprime el límite de velocidad a 70 km/h que Madrid había instaurado en la M-30, así como las prohibiciones de aparcar en las zonas del SER del centro de la capital.

Durante el día de hoy, domingo 1 de enero, continúan las medidas anunciadas ayer, que corresponden al Escenario 2 de este protocolo: limitación de la velocidad en la M-30 y accesos a la ciudad a 70 kilómetros por hora, y prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes. Sin embargo, como se trata de un domingo la prohibición de aparcar no se puede llevar a cabo, aunque el Ayuntamiento recomienda no aparcar en el centro de Madrid durante el día de hoy.