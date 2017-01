Estas son las calles cortadas por la Cabalgata de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial con motivo de la celebración, mañana martes 5 de enero, de la Cabalgata de Reyes, en el que participará Policía Municipal junto a 300 efectivos de SAMUR-Protección Civil, 79 agentes de movilidad, en diferentes turnos, y 23 integrantes de SAMUR Social.

Debido a las desviaciones y cortes de tráfico que se van a producir con motivo de los preparativos -a partir de las 9.00 horas- y del desarrollo de la Cabalgata, entre las 18.30 y las 21.00 horas, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público, especialmente del Metro.

Recorrido de la Cabalgata

Paseo de la Castellana (Nuevos Ministerios esquina Pza. San Juan de la Cruz) - Paseo de la Castellana - Plaza del Doctor Gregorio Marañón - Paseo de la Castellana - Glorieta de Emilio Castelar - Paseo de la Castellana - Plaza de Colón - Paseo de Recoletos - Plaza de Cibeles (fin del desfile y espectáculo pirotécnico sobre el Palacio de Cibeles).

Vías afectadas por la Cabalgata

La circulación viaria se verá afectada con motivo de los cortes de tráfico que se van a realizar previos al inicio y hasta la finalización del acto:

-Hasta el día 6 de enero, en la Plaza de Cibeles, está cortado el espacio de giro de vehículos hacia la Gran Vía, que existe entre el monumento y la isleta más cercana al Pº de Recoletos.

-El día 5 de enero, desde las 10.00 horas, corte del P° de Castellana, desde Raimundo Fernández Villaverde a Plaza San Juan de la Cruz, exceptuando el carril Bus que se cerrará sobre las 16.00 horas.

-Día 5 de enero, desde las 12.00 horas, en Plaza de Cibeles, para colocación de sillas que se hará de forma gradual y supondrá el corte progresivo del tráfico en la Plaza.

-Día 5 de enero a partir de las 14.00 horas y hasta las 03.00 horas del día 6 de enero, corte del lateral del Paseo del Prado lindando con la fachada del Palacio de Cibeles, desde la Plaza de la Lealtad hasta Plaza de Cibeles.

-Día 5 de enero, a partir de las 16.00 horas, CORTE DEFINITIVO en el Pº de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios (Pl. San Juan de la Cruz), incluyendo el carril bus hasta la Gta. del Emperador Carlos V.

Zona de dispersión de las carrozas

Desde las 16:00 horas aproximadamente del día 5 de enero:

-Paseo del Prado (central), desde la Plaza de Cibeles a la Glorieta del Emperador Carlos V y lateral, desde la Plaza de Cibeles a la Plaza de la Lealtad.

-Calle Antonio Maura, desde la Plaza de La Lealtad a la calle Alfonso XII (y resto de calles comprendidas entre la calle Alcalá y Antonio Maura; Calle Alfonso XII y el Paseo del Prado).

-Calle Montalbán.

Vías alternativas

Debido al itinerario de este evento y a las vías afectadas por el mismo, se recomienda como alternativas la Calle 30 y M-40

Recorridos alternativos NORTE - SUR:

-c/ Bravo Murillo- Gta. de Cuatro Caminos – Av. de Reina Victoria – Paseo San Fco. de Sales – c/ Isaac Peral – c/ Romero Robledo – Paseo Pintor Rosales – Subterráneo de Pza. De Oriente- c/ Bailen – Gran Vía de San Francisco – Pta. de Toledo – c/ Toledo – Gta. de Pirámides.

-c/ Pío XII – c/ Príncipe de Vergara – c/ Menéndez Pelayo.

Recorridos alternativos SUR - NORTE:

-Glorieta Puerta de Toledo - Gran Vía de San Francisco - c/ Bailen - Subterráneo de Plaza de Oriente - c/ Ferraz - Paseo Moret.

-c/ Menéndez Pelayo – c/ Príncipe de Vergara – Avda. Pío XII.

Recorridos alternativos OESTE - ESTE:

-Avda. Reina Victoria - Subterráneo Glorieta Cuatro Caminos - c/ Raimundo Fernández Villaverde - Elevado sobre Pº Castellana - c/ Joaquín Costa.

-Gta. Puerta de Toledo - Ronda de Toledo - Gta. de Embajadores - c/ Ferrocarril - c/ Ramírez de Prado.

Recorridos alternativos ESTE - OESTE:

-c/ Joaquín Costa - Elevado sobre Paseo de la Castellana - c/ Raimundo Fernández Villaverde - Subterráneo Glorieta Cuatro Caminos - Avenida Reina Victoria.

-c/ Méndez Álvaro - c/ Ancora - c/ Palos de la Frontera – c/ Embajadores.

Itinerario no recomendado

No se recomienda el recorrido que atraviesa el Paseo de la Castellana, a través del puente de enrique de la Mata Gorostizaga (Eduardo Dato -Juan Bravo) puede estar cortado y destinado para el paso de los servicios de urgencia.

Líneas de la EMT que modifican su recorrido

Los preparativos y el desfile de la Cabalgata de Reyes de 2017 supondrán el desvío de las rutas habituales de un total de 29 líneas de la EMT, entre las 12:00 y las 23:00 horas. El recorrido de la Cabalgata parte del paseo de la Castellana (a la altura de Nuevos Ministerios) para proseguir hacia la plaza de Colón, paseo de Recoletos, plaza de Cibeles y paseo del Prado.

Las líneas de autobuses de la EMT que modifican sus itinerarios son las siguientes: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 34, 37, 40, 43, 45, 51, 52, 53, 61, 74, 120, 146, 147, 150 y Exprés Aeropuerto.

La celebración del evento también afectará al servicio de BiciMAD ya que supondrá el cierre de las siguientes estaciones: 86, 93, 94, 104, 135, 141, 142. Estas bases no estarán operativas desde las 15:00 horas y se reabrirán paulatinamente a partir de las 23:00 horas en función de las posibilidades de acceso.