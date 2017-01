Sin candidatos a 18 días de las elecciones

A tan solo doce días de que concluya el plazo para presentar las candidaturas, la patronal gallega sigue sin un «valiente»que dé el paso hacia la presidencia, tal y como afirman a ABC fuentes consultadas. El ansiado candidato de consenso, por el que abogan las provinciales, aunque con matices, no llega y el cronómetro no para su cuenta atrás. El próximo 27 de enero la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) está llamada a elegir a un nuevo patrón que tome el relevo al dimisionario Antonio Dieter Moure —anunció su salida el pasado mes de octubre tras solo nueve meses en el cargo— y la intención es evitar, por todos los medios, que el resultado evidencie dos tendencias. «Un resultado de 90-80 o de 100-70 supondría que estamos en la misma situación que con las elecciones anteriores, con dos tendencias muy claras y enfrentadas», apuntan a este diario las mismas fuentes.

Esta es la principal razón que lleva a las provinciales a defender un candidato que concite el mayor consenso posible. Una decisión, abordada antes de la convocatoria de estas últimas elecciones, que volvió a tratarse por el gobierno interino de la CEG en su última reunión del pasado viernes. En ella, algunos miembros de la junta como es el caso de Jaime López, secretario general de la patronal lucense y que ahora ejerce el mismo cargo en funciones en la gallega,volvieron a apostar por Antonio Fontenla para pilotar la organización.

Y mientras que desde Pontevedra y La Coruña instan a esperar a que se desarrolle el proceso y entienden como «normal» que los posibles candidatos que haya «no desvelen su estrategia hasta el último momento»; en la confederación orensana siguen insistiendo en la presidencia rotatoria que se llegó a barajar en un primer momento. Si bien es una opción que no convence a todos, ya que obligaría a modificar los estatutos con un gobierno en interinidad, la propuesta se razona ante la falta de candidatos, toda vez que los presidentes provinciales han descartado presentarse y Fontenla no parece que tenga nada claro volver a coger el timón. Extremo que, no obstante, algunos apuntan «sigue sopesando».

Retos por delante

Se espera que en cualquier momento alguien dé el paso, si bien coinciden en que quién lo haga «debe ser un candidato representativo, con una trayectoria contrastada y con experiencia en organizaciones empresariales». Un presidente que tras su proclamación tendrá que hacer frente a varios retos pendientes e inmediatos. El primero de ellos, restablecer puentes y terminar con las luchas intestinas que han llevado a dimitir a los dos últimos patrones —José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Dieter Moure—. Además, deberá negociar la nueva partida de fondos para la red Pexga de oficinas en el exterior con la Xunta y retomar el diálogo social con los sindicatos.

Por último, durante estas últimas semanas se ha avanzado con el pool bancario en la ampliación de la hipoteca, «a punto de firmarse» según confirman a ABC, de modo que se resolverían los problemas de liquidez. También en la reestructuración de personal, con cuatro despidos —se contemplan juicios— y reducciones de salario y jornada.