Las caras visibles de Podemos Galicia ya no se esfuerzan en ocultar en sus comparecencias públicas que el partido aún no ha curado las heridas del proceso de primarias que en el mes de abril aupó a Carmen Santos a la secretaría general del partido tras conseguir apenas 50 votos más que su competidora, la diputada de En Marea en el Congreso Ángela Rodríguez. Las diferencias entre las dos almas de la formación, lideradas por Santos y Rodríguez, se evidenciaron en primer lugar tras la guerra desatada en Podemos Galicia por la decisión de diluir su marca para concurrir a las elecciones autonómicas bajo el paraguas del partido instrumental En Marea. Ahora, el conflicto interno iniciado en Madrid entre partidarios de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón ha sido la excusa perfecta para que las dos almas de la filial gallega de Podemos hayan vuelto a hacer públicas sus desavenencias.

Carmen Santos calificó ayer de «totalmente inapropiado» el tono empleado por sus críticos a la hora de «expresar sus discrepancias», después de que la diputada Ángela Rodríguez pidiese en declaraciones a la Radio Galega mejorar la «cultura democrática» de Podemos Galicia. «Yo puedo decir que cuando estuve en desacuerdo dimití y me dediqué a trabajar en silencio y con otros espacios para construir un país mejor», respondió Santos, al tiempo que aprovechó para recordarle a Rodríguez que, en virtud del resultado de las primarias celebradas en abril, las quejas sobre el funcionamiento del partido le deben ser trasladadas con anterioridad a ella y a su Ejecutiva. «Si pide cambios preferiría que me los dijese a mí personalmente, que participara activamente para poder opinar con principio de causa, porque muchas personas que salen a la palestra no participan», le espetó Santos a la diputada de En Marea. En este sentido, la secretaria general de Podemos Galicia acusó a Rodríguez y a otros afines a ella como el diputado de En Marea en el Congreso Antón Gómez Reino de promover y promocionar dinámicas que «dañan» al partido.

«Lealtad» al partido

Consciente de que las discrepancias entre las dos facciones del partido afectan a la imagen de la formación, Carmen Santos pidió ayer «lealtad al proyecto y a la gente que representamos», ya que este tipo de dinámicas «solo dañan a Podemos». «Lo que menos quiero es que se dañe el proyecto en Galicia», confesaba la secretaria general del partido morado en Galicia, que expresó su deseo de que las diferencias entre las dos almas de la formación no acaben afectando a su actividad parlamentaria en Galicia y Madrid.