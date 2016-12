El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha indicado este viernes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «intensificarán el control» de las zonas de concentración de personas de cara a fin de año, al tiempo que ha recordado que una de las indicaciones es la puesta de barreras para que el tráfico rodado «no pueda acceder» a este tipo de celebraciones.

Tras el atentado en el mercadillo navideño de Berlín, Villanueva ha recordado que las «indicaciones» que se dieron tanto a Policía como a Guardia Civil son de «establecer medidas» para que el tráfico «no pueda acceder» a zonas de concentración de personas. No obstante, ha señalado que estas medidas pueden ser desde bolardos o maceteros hasta «los propios coches de Policía» en los accesos. «Tenemos que pensar que la seguridad total, al 100 por cien, no existe», ha dicho el delegado, que, no obstante, ha apostado por estar «relativamente tranquilos».

Galicia, al igual que España, se encuentra en un nivel de alerta terrorista 4, que es «muy alto», ha apuntado Villanueva. De cara a las celebraciones de fin de año, y tras el atentado de Berlín, se han «intensificado las labores de control en los lugares de concentración de personas», como aeropuertos, puertos, o estaciones, así como en las fiestas. En el caso concreto de Santiago, ha apuntado, se reforzará la presencia policial con agentes de la UIP, unidades caninas y control aéreo por parte del helicóptero de la Policía. En todo caso, Villanueva ha mandado un mensaje de «tranquilidad» a la sociedad y ha pedido la «colaboración» de todos.