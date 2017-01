El PSdeG demanda reformas a FeijÃ³o para sumarse a su pacto demogrÃ¡fico

En las filas del PSdeG parecen estar dispuestos a recoger el guante lanzado por el presidente de la Xunta en su sesión de investidura y arrimar el hombro para alcanzar consensos que permitan abordar de forma conjunta los temas que más afectan a Galicia. Si en las últimas semanas Xoaquín Fernández Leiceaga se ofrecía a trabajar mano a mano con los populares para demandar un modelo de financiación que favorezca los intereses de la Comunidad, ayer el portavoz parlamentario del PSdeG abría la puerta a sumarse al pacto propuesto por Alberto Núñez Feijóo para que los grupos de la oposición formen parte del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y elaborar así medidas que permitan acabar con la constante pérdida de población que sufre Galicia. Un apoyo que no le saldrá gratis a los populares, ya que Leiceaga reclama que se introduzcan una serie de reformas en este organismo que garanticen su «pluralidad» y «autonomía» y que hagan que la iniciativa del gran pacto demográfico no quede en un mero «brindis al sol».

«Estamos dispuestos a colaborar si hay un plan de trabajo y unos objetivos concretos»

La principal exigencia de los socialistas pasa por una modificación del reglamento de la entidad. El portavoz parlamentario del PSdeG recordó que a día de hoy el Observatorio «depende funcional y orgánicamente de la Xunta», por lo que impide la incorporación de las distintas fuerzas políticas. Para acabar con esta situación y favorecer que el ente tenga «una composición más equilibrada», Fernández Leiceaga reclamó que el organismo pase a depender del Consello Económico e Social de Galicia, donde estarían representados los distintos agentes sociales de la Comunidad, además de al menos un representante por cada grupo político. «Ahora mismo no hay pluralismo y autonomía. Es un organismo de asesoramiento a la Xunta, no un organismo de la comunidad autónoma», señaló el diputado socialista. Además, Leiceaga exigió la elaboración de un plan de trabajo «con plazos y objetivos» que permitan que la iniciativa no quede en un simple «brindis al sol».

Con tono conciliador, el portavoz del PSdeG en el Parlamento gallegoapuntó que todas estas reclamaciones forman parte de una «propuesta abierta, no cerrada», por lo que ahora «la pelota está en el tejado de la Xunta». «Si hay una participación equilibrada, si hay una voluntad de establecer un plan de trabajo y unos objetivos estamos dispuestos a colaborar para sacar a Galicia de esta situación», sentenció Leiceaga.

Nacimientos y emigración

«La emigración juvenil merma la energía que Galicia necesita para salir adelante»

Pese a la buena disposición mostrada por Xoaquín Fernández Leiceaga para buscar soluciones conjuntas que permitan paliar la crisis demográfica, el parlamentario socialista criticó las políticas llevadas a cabo por la Xunta durante los últimos años en esta materia y le afeó a Feijóo que «los datos van a peor desde que él gobierna». Especialmente alarmantes son, para los socialistas, dos indicadores: el del número de nacimientos y el saldo migratorio. Leiceaga alertó de que desde el 2012 existe una «caída continuada» de nacimientos que sitúan a Galicia cerca de las peores cifras de la serie histórica. Algo que también sucede, apuntó, en el caso de la emigración juvenil, un fenómeno que está provocando, según el diputado socialista, que desde hace cinco años el saldo migratorio en la Comunidad sea negativo. «No solo influye en el crecimiento de la población. La emigración de los jóvenes constituye también una merma de la energía que Galicia necesita para salir adelante», explicó Fernández Leiceaga.