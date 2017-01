Pese a ser conocido en toda Galicia por celebraciones religiosas como la Romería do Corpiño, Lalín era desde el pasado mes de abril el único concello de Galicia declarado «aconfesional» por iniciativa del cuatripartito que gobierna en el municipio y que lidera el alcalde Rafael Cuíña, de Compromiso por Galicia. Casi ocho meses después, la aprobación de una moción presentada por el PP y apoyada por un concejal no adscrito que decidió abandonar el gobierno ha hecho que el Ayuntamiento elimine esta denominación que, aunque solo tenía carácter simbólico, llegó a causar cierta incomodidad en el propio regidor, «católico practicante».

«Esta era una moción anticlerical para hacer propaganda del laicismo desde las instituciones» José Crespo, portavoz del PP de Lalín

«Lalín, como todos los concellos, es aconfesional porque así lo recoge la Constitución. El problema es que esta era una moción anticlerical para hacer propaganda del laicismo desde una institución pública», critica en declaraciones a ABC el portavoz del PP en el municipio pontevedrés, José Crespo, al tiempo que recuerda que esta medida fue un compromiso electoral que el regidor asumió para lograr su investidura y que muchos concejales de su formación votaron «con la nariz tapada». Crespo, que ostentó la alcaldía del municipio durante 25 años, opina que con esta iniciativa, el equipo de Cuíña se limitó a «buscar problemas donde no los hay» y critica la «hipocresía» del regidor por aprobar esta moción y luego participar en celebraciones religiosas. «Estoy cansado de los populismos que un día hacen una cosa y al siguiente la contraria», zanja Crespo.

«El PP atribuye valores democráticos solo al cristianismo y no tiene en cuenta otras religiones» Rafael Cuíña, alcalde de Lalín

Por su parte, en conversación con este diario, el alcalde de Compromiso por Galicia acusa al PP de querer hacer «ruido político» en plenas fechas navideñas con la derogación de esta moción que «no dice nada que no diga la Constitución». Según Cuiña, el texto de la propuesta aprobada por los populares y el concejal no adscrito «atribuye a la religión católica unos valores democráticos que da a entender que otras religiones no representan y en Lalín hay ciudadanos de todas las religiones que merecen el mismo respeto que el resto». Para el regidor, la polémica desatada en los últimos días forma «parte del juego político» de la oposición y reclama que se separe su faceta como primer edil del hecho de que participe en celebraciones religiosas a título personal. «Lo que importa son los ciudadanos», explica. A este respecto, Crespo reivindica la tradición católica del concello y ataja: «No reconocer que las raíces de la sociedad europea parten del catolicismo es propio de un mentiroso patológico».