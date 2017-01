El hijo de la naronesa degollada culpa a su progenitor del crimen

La segunda sesión del juicio por la muerte de una naronesa de 79 años que fue degollada en su vivienda en diciembre del 2015 se saldó con un enfrentamiento entre los hijos de la víctima. Con su padre sentado en el banquillo acusado de matar a su mujer y de tratar de ocultar el crimen, el hijo de la fallecida reconoció ayer ante el tribunal popular que la pareja mantenía una relación «tensa» y que en más de una ocasión su madre había amagado con divorciarse. «Por los malos tratos y por la vida que le dio a mi madre, él es un maltratador», señaló el hijo de la pareja, que se personó en el caso como acusación particular.

La dureza de sus palabras y el relato de algunas vivencias de la infancia a través de las que mostró el carácter violento de su progenitor —«en una ocasión me puso un cuchillo delante», llegó a decir— contrastan con la defensa que hizo su hermana. La otra hija del matrimonio se opuso a que existiese maltrato entre la pareja y se aferró a la versión de su padre, que niega lo ocurrido. «Mis padres siempre discutieron, como cualquier matrimonio, pero yo le pedí que dijese la verdad y él siempre mantuvo que era inocente», asumió la hija de la fallecida. Ante las preguntas de la acusación, que basan su teoría en que el hombre simuló un robo en la vivienda para hacer creer a los vecinos que acababa de encontrar el cadáver de su mujer, la hija del acusado fue tajante: «Mi padre, el que me crió, no pudo hacer eso; el que lo hizo no estaba en su sano juicio. Si lo hizo mi padre o cualquier persona, no era un ser humano en ese momento». Por su parte, varios conocidos de la pareja narraron ayer que la víctima les había manifestado que tenía «miedo de su marido». Sobre el día del trágico suceso, los vecinos comentaron que vieron al acusado «salir tan tranquilo de la casa para pedirnos que llamásemos a la Policía y a la ambulancia. No tuvo una reacción lógica», indicaron ante el jurado popular encargado de juzgar el caso.

Relación extramatrimonial

El presunto agresor, que en todo momento ha negado los hechos, se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía como autor de un delito de homicidio. La acusación particular, ejercida por el hijo de la mujer degollada, solicita una pena de 20 años al entender que se trata de un asesinato con alevosía y ensañamiento. En este sentido, el hijo de la víctima reconoció que todos conocían, incluida su madre, la relación que su padre mantenía con otro hombre. Se trata, presuntamente, de la misma persona que lo acompañaba en las grabaciones de las cámaras de seguridad que utilizó como coartada.