GarzÃ³n sale en defensa de la juez De Lara

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha salido en defensa este miércoles de Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que investiga macrocausas como la «Pokemon» y la «Carioca», al tiempo que ha defendido la necesidad de «protección frente» a lo que en su opinión suponen «ataques».

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Radio Galega, en la que ha considerado, en relación a la dilatación de las causas que instruye, que De Lara «tiene que tener un refuerzo de medios para que pueda atender su trabajo», pero también ha reivindicado «una protección frente a esos ataques que está recibiendo», informa Ep.

Se refería Garzón a las últimas novedades en torno a la juez lucense, primero la queja del Colegio de Abogados de La Coruña ante el Poder Judicial por las presuntas irregularidades cometidas por Aduanas al registrar un despacho profesional por orden de De Lara; y a las críticas contra ella vertidas por dos compañeros de la carrera judicial en sendas conversaciones privadas, incorporadas por Aduanas a un informe para una causa investigada por la Audiencia Nacional y que el juez Eloy Velasco ha remitido a Lugo.

Garzón entiende que esas críticas a la magistrada buscan influir en las causas que instruye y que están salpicadas de polémica, pues varios destacados cargos públicos imputados fueron después desimputados por otros tribunales, enmendado errores de la juez.

Garzón ha establecido un paralismo con su situación pasada, que derivó en su inhabilitación por once años: «Es el canon que se tiene que pagar por ser independiente. No me arrepiento, asumo lo que sucedió y tomo energía para seguir adelante».