«Denunciemos sin miedo, denunciemos cualquier tipo de sospecha, todos, no solo las mujeres», reclamó el presidente de la Xunta a la sociedad gallega, ante una lacra, la de la violencia machista, que se ha agudizado tras los asesinatos de Ana Enjamio en Vigo y Elena Marcu en Santiago.

La sesión de control al Gobierno y buena parte del último pleno del año en el Parlamento gallego giró sobre el maltrato a las mujeres, la igualdad salarial o la educación de género en las aulas. El portavoz de En Marea, Luís Villares, aprovechó su interpelación a Feijóo para achacarle una reducción presupuestaria del 77% en este área: «No puedo conformarme con la traslación económica en las políticas de igualdad». La legislación, dijo, era «aceptable». El problema radica en su falta de ejecución.

El jefe del Ejecutivo autonómio subrayó que este era un problema que «conviene combatir, no politizar». Desde su escaño, hizo un llamamiento a todo el tejido social, porque este «es un problema de toda la sociedad». Sobre el recorte en los presupuestos, aclaró que en 2009, las partidas dedicadas a la lucha contra el machismo incluía otras ayudas a la infancia, como el cheque infantil. «Quiero decir desde aquí que las mujeres no están solas», zanjó.

El cupo, mal negocio

La portavoz nacional del BNG pidió a la Xunta que aprovechara el actual debate sobre la financiación autonómica para instalar en Galicia un concierto fiscal, un cupo similar al de País Vasco y Navarra. «No quiero que se rían de nosotros», respondió Feijóo. El popular rechazó un régimen fiscal específico para la Comunidad, ante el riesgo de perder 1.000 millones o entre dos y tres puntos del PIB cada año: «No vamos a hablar de territorios, vamos a hablar de personas (...) No me plantee (a Pontón) este pésimo negocio para Galicia porque no hay ningún experto que lo apoye».

El grupo nacionalista acusó al presidente de «hacer seguidismo de Madrid» y de defender en Barcelona una salida fiscal al desafío soberanista catalán. «Ustedes persisten en el no a la Constitución, al Estado de las autonomías, a la Unión Europea o los tratados internacioinales. Me sorprende que en el siglo XXI sigan planteando esto», concluyó Feijóo, para quien España no es «centralista», sino un país con 18 centros de poder, el del Gobierno central y todas las Comunidades.