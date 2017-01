El acusado de degollar a su mujer en NarÃ³n niega ser un criminal

Juan Fraga Allegue, vecino de Narón de 79 años, supuestamente degolló a su mujer a la que propinó diversos golpes y cuchilladas y simuló un robo para encubrir el crimen. Es el relato que la Fiscalía hace de los hechos acontecidos el 29 de diciembre de 2015 en el domicilio que la víctima compartía con el acusado en Cornido, en la parroquia de O Couto. El octogenario, que mantiene su inocencia desde que fue detenido transcurridas dos semanas del terrible suceso, se enfrenta a una petición de cárcel formulada por el Ministerio Público de 15 años de prisión que la acusación particular —ejercida por el hijo del matrimonio— eleva a 20.

En prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, insiste en que se busque al verdadero culpable del asesinato de su esposa, con la que dijo mantenía una «muy buena relación». Así lo aseguró ayer en la jornada de arranque del juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de La Coruña con jurado popular. Seis mujeres y tres hombres serán los encargados de dirimir si cometió el homicidio del que está acusado. La acusación particular eleva la calificación a un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

«Yo no soy un criminal» proclamó en la sesión de ayer, al tiempo en que negó haber matado a su mujer y reclamó «buscar al responsable». Atendiendo a su relato, el día de autos «me desperté como siempre, fui a dar de comer a las gallinas y le fui a dar la pastilla a la mujer». Después el hombre abandonó la casa y fue a hacer una gestiones. De vuelta en la vivienda, mantiene que se encontró revuelto el dormitorio y, enseguida, distinguió los pies de su mujer que estaba tendida en el suelo. Tras acercarse y ver que tenía la cara ensangrentada, corrió fuera a pedir auxilio a los vecinos.

Frente a esta sucesión de los hechos, la versión que maneja la Fiscalía es bien distinta. Sostiene que el acusado, casado desde hace más de 40 años con su mujer, supuestamente mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre y que el 29 de diciembre habría «atacado» a la víctima, a la que querría imponer la presencia de éste último.

«A mí no me pregunte porque yo no sé lo que pasó», respondió en varias ocasiones a la letrada de la acusación particular, quien preguntó directamente al procesado si había acabado con la vida de su mujer, y cómo había ocurrido.