Valencia rinde tributo a Bowie un aÃ±o despuÃ©s de su muerte con un concierto y una mesa redonda en el IVAM

La ristra de fallecimientos que han asolado el mundo del rock en los últimos dos años –Prince, Leonard Cohen, George Michael…- ha dejado huérfanos a millones de fans en el mundo, pero parece que ninguno ha tenido el impacto generado por la desaparición de David Bowie. Desde que el cantante, compositor y productor británico muriese el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer de hígado, se han sucedido innumerables tributos no solo a nivel internacional –que se presuponen-, sino desde las propias escenas locales de muchos países. Valencia no se ha quedado al margen.

El IVAM aportará su grano de arena al aniversario de la muerte de Bowie el próximo 11 de enero con una jornada en la que se proyectará el documental «Five Years», dirigido por Francis Whately en 2013. A continuación se abrirá una mesa de debate titulada «David Bowie: género, imagen y estrellato» en la que participarán los periodistas Rafa Cervera y Marta Moreira, además de la artista Roberta Marrero (Las Palmas, 1972), cuyo trabajo plástico bebe de muchas influencias de la cultura pop, y muy especialmente de la figura icónica del propio David Bowie. De hecho, algunas de las obras de la artista canaria formaron parte de la exposición «David Bowie is» del Victoria&Albert Museum de Londres.

Obra de la artista Roberta Marrero sobre el cantante - R. MARRERO

«David Bowie fue mucho más que una estrella pop. Su presencia definió musicalmente la década de 1970, asentándolo como un personaje importante en su momento, cuya influencia en ella cultura contemporánea iría creciendo con el paso del tiempo –comenta Rafa Cervera, organizador de la jornada-. Más allá de las canciones que han perdurado en el imaginario universal, y de su capacidad para experimentar e intuir nuevos caminos para la música, Bowie ha sido un creador cuya influencia está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que parece, un efecto que, tras su muerte y ante su inevitable ausencia, quizá merece ser analizado».

«Bowie-naje» musical

El 20 de febrero del año pasado, apenas un mes después del fallecimiento del «duque blanco», la sala 16 Toneladas de Valencia acogió un concierto homenaje que reunió a integrantes de Lyann, The Kojaks, Best on the Road, Odd Cherry Pie, Alien Tango, June’s Kaleidoscope, Coleccionistas, además del músico Samuel Reina, para revisar el largo repertorio del autor de discos míticos como «Station to station» y «Heroes».

De igual manera, el próximo 14 de enero se repetirá otro «Bowie-naje» en la misma sala, con la presencia sobre el escenario de Alex Vidal, Antonio Tono, Dani Cardona, FerLLobat, Gilberto Aubán, Jaime Llorens, Marta Domingo, Miguel Matallín, NandoVidagany, Profesor Palanca, Rafa Vicente, Rebeca Ibañez, RemiCarreres, Samuel Reina, Víctor Jiménez «y algún invitado sorpresa».