El día del sorteo de la lotería de Navidad es, sin duda, uno de los momentos más mágicos y bonitos que se producen durante el año. De repente sale el gordo, por supuesto no te ha tocado, no llevas ni el reintegro, pero eres feliz. Sabes que en ese momento hay un montón de gente a la que le está cambiando la vida, para bien, aunque según la estadística, uno de cada tres ganadores de grandes premios económicos en juegos de azar, pasados cuatro años se lo han “fundido”, eso si, y esto lo digo yo, que años deben ser esos.

Paralelamente a toda esta magia y alegría, Compromís va a presentar en las Cortes, una propuesta para que el Consell impulse una lotería valenciana, a imagen y semejanza, de la que desde 2013 tiene en funcionamiento la Generalitat de Cataluña. El gobierno autonómico, se ha mostrado rápido a apadrinar la propuesta, para destinar sus posibles beneficios a causas sociales, hasta aquí, evidentemente bien. Pero la “operación lotería” me sugiere algunas dudas.

La primera. Si de verdad es un “negocio” tan redondo no sé por qué, sólo una comunidad en toda España la ha puesto en funcionamiento, y qué casualidad que esa autonomía sea la catalana con todo lo que ello conlleva de tufo patriótico y tal.

La segunda cuestión que me sugiere dudas es la inversión inicial que habría que afrontar para poner en marcha una lotería de cierto calado. Más allá de otras cuestiones, poner en el mercado un producto que tenga que competir, con la Lotería Nacional, la Primitiva o la ONCE con la labor además social que representa, se me antoja complicado. Si vamos a hacerlo, que sea bien, y no se si conforme están las cosas, el Consell está para una inversión de esta magnitud, cuando sigue habiendo tanto “tema social” por atender.

Y para concluir me pregunto ¿Esto es lo mejor que se le ocurre a nuestro gobierno para mejorar los ingresos de la Generalitat? ¿Esto es todo? ¿Una lotería? ¿Después de un año y medio? Ojalá la futura lotería funcione y traiga ingresos. Espero que sea un éxito, y que los valencianos jueguen en masa y ganen premios a raudales, y que el Consell recaude mucho, pero les digo una cosa, yo no lo veo, y de mi gobierno, un año y medio después, esperaba más.