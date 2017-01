El pròxim mes de febrer se celebrarà en València Virtuall, el primer congrés centrat en la realitat virtual financiat a través de «crowdfunding». L'empresa valenciana de Realitat Virtual Innoarea i els organitzadors de Digitall, el congrès de Creació Digital valencià, han anunciat aquest event, que és posible gràcies a les aportacions individuals d'assistents i patrocinadors i que té com a objectiu «reivindicar el talent espanyol i la seua posició com a pioners a nivell internacional en la creació de continguts i experiències per a esta nova indústria digital».

Pel que fà als patrocinadors i assistents que vulguen recolçar el congrés i ajudar a la seua celebració, ja es poden enviar les aportacions a través de la web de Lanzanos, la primera plataforma de «crowdfunding» en Espanya.

En Virtuall s'abordaran temes fascinants no solament per a apassionatss de la realitat virtual, sinò també per a empresaris interessats en incorporar noves técniques de màrqueting, usuaris que vulguen estar informats de les últimes tendències en esta indústria i, fins i tot, per a amants del cinema. És així perque al programa del congrés es mamprendran els usos de la realitat virtual en diferents àrees temàtiques a través de casos reals d'empreses espanyoles pioneres en el sector: des de campanyes de màrqueting per a grans marques que han utilitzat la realitat virtual, amb alguns treballs realitzats per la companyia New Horizons, fins a l'ús de la realitat virtual en cinema i ficció, a través dels projectes de l'estudi Future Lighthouse.

Per a tot això, Virtuall ja compta amb diversos «speakers» i conferències confirmades, on també es parlarà de realitat virtual i educació amb InMedia Studio, del futur dels videojocs i la realitat virtual amb títols ja llançats per Estudio Future, així com els usos més professionals e industrials d'esta tecnología, que es donaran a conéixer per Innoarea, organitzadors del congrés.

A més, a la cita se completarà amb una amplia zona expositiva on els asistents podran probar les diferents experiències de la realidad virtual que es presenten dutrant el congrés, així com altres estudis independents.