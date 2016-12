La Generalitat convoca les beques d'estudis universitaris per al curs 2016-2017

La Conselleria d'Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques valencianes per 3,5 milions d'euros, un 6% més que en la convocatòria anterior i un 40% més que fa dos cursos.

Educació ja va anunciar una millora en estes beques fa uns mesos, que es va aplicar en la convocatòria del curs 2015-2016. Per a sol·licitar-la es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d'Educació. A més, s'incorpora l'exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que també es pot presentar alumnat universitari no només de primera matrícula sinó també de segona.

"Continuem amb el nostre màxim objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats per a estudiar a les universitats valencianes, ja que no volem que cap persona es quede sense estudiar a les nostres universitats per raons econòmiques", ha assegurat la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno.

Les sol·licituds podran presentar-se des fins al dia 15 de febrer de 2017, per via telemàtica omplint el formulari, que, a més, haurà de ser presentat en els centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2016-2017 o en els registres de les universitats.