Más de 5.000 piezas únicas de los famosos clicks de Playmobil se exhiben a partir de este 22 de diciembre en el Ateneo Mercantil de Valencia para recibir a la Navidad. Se trata de la exposición de Clicks de Playmobil®, una actividad organizada “para que todos los valencianos puedan disfrutar de la mayor colección privada de estas piezas en España”, ha afirmado la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, durante la presentación de la misma a los medios de comunicación.

“El Ateneo Mercantil abre sus puertas a la ciudad de Valencia en Navidad con numerosos eventos y esperamos que niños y mayores visiten esta exposición que da el pistoletazo de salida a la larga lista de actividades que hemos planificado para este período festivo”, ha apuntado la Presidenta.

Carmen de Rosa ha destacado que todas piezas expuestas son originales “es decir no se han customizado” añadiendo que “la complejidad de esta exposición reside en la recreación que se realiza por parte de los coleccionistas de espacios que no existen en Playmobil. Por ejemplo, el Palacio de Bagdad es una recreación construida ex profeso. Se han ido juntando piezas de sitios diferentes o en el caso del Puerto de Jamaica, que se ha tenido que construir una estructura de madera e ir imaginando y dándole forma a los espacios e inventarse, por ejemplo, una plaza o los diques que se han construido”.

Asimismo, Carmen de Rosa ha apuntado que el montaje de la exposición comenzó el pasado domingo por la tarde y contiene más de 5.000 clicks. Los asistentes a la exposición del Ateneo Mercantil pueden ver cinco espacios: una escena de Port Royal, Las Mil y Una Noche, Roma Vinci, El Mundo de Hielo y La Vida en el Campo.

Además de ver los espacios, los visitantes de la exposición pueden buscar en cada una de las escenas a los clicks “infiltrados”, muñecos que corresponden a otras épocas y que están desubicados.

La muestra podrá visitarse de 10 a 21 horas hasta el 20 de enero. La entrada donativo para visitar la exposición se pueden adquirir en la taquilla de la puerta principal del Ateneo por un importe de dos euros y reducida de euro y medio para familias numerosas y grupos de 20 personas. Entre todos los asistentes a la exposición se sortearán 10 cajas de clicks.