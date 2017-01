València Turisme i la Fundación Trinidad Alfonso desenvoluparan accions conjuntes per promocionar els esdeveniments esportius i les instal·lacions de la ciutat, especialment la Marató i la Mitja Marató Trinidad Alfonso.

Segons l'acord signat hui pels directors de les dues entitats, Antonio Bernabé (Turisme València) i Elena Tejedor (Trinidad Alfonso), les dues fundacions promocionaran València com a destí esportiu, impulsant i donant visibilitat internacional als esdeveniments i instal·lacions de la ciutat.

El acte celebrat este matí ha comptat també amb la presència de la primera tinent d'alcalde i presidenta de València Turisme, Sandra Gómez, qui ha explicat que l'impuls del turisme esportiu es deu al nou model de gestió de la fundació València Turisme, centrat en programes de productes turístics per oferir al visitant experiències més atractives i buscar públic objectiu més diferenciat.

"Des de València Turisme s'estan articulant estes productes, ja ho vam fer amb el «Valencia Convention Bureau, Gastronomía y Cruceros», i ara VLC Sports pren especial protagonisme", ha assenyalat.

Per Gómez, la Fundación Trinidad Alfonso és "un actor imprescindible" per a la promoció de la ciutat com a destí esportiu i exemple d'això és la seua aposta per posicionar València com a ciutat del 'running'.

Les dues fundacions han col·laborat en edicions anteriors de la Marató i la Mitja Marató atraient a València grups de premsa de diversos mercats internacionals; en «blog trips» 'per promocionar la 15K Nocturna; en visites d'inspecció amb touroperadors especialitzats; en accions de comàrqueting amb portals en línia com el de Regne Unit 'The Running Bug', i s'han difós totes estes carreres en les presentacions de destinació que realitza València Turisme en diferents països.

Elena Tejedor ha manifestat que un dels objectius del president de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Roig, és que la Comunitat Valenciana siga un referent en l'àmbit del turisme esportiu i l'acord amb València Turisme s'emmarca dins d'esta estratègia.

L'objectiu, ha dit, no és únicament que la gent "vulga vindre a córrer a València en els grans esdeveniments, sinó que sàpiguen que esta és la ciutat del 'running' els 365 dies de l'any".

S'ha referit al Circuit 5K al Jardí del Túria i al treball per cohesionar tots els sectors de la ciutat, com hotels, transports, restaurants o comerços, perquè senten que "tenen una ciutat als seus peus per practicar esport", ha explicat Tejedor.

L'acord contempla també l'aparició dels projectes, infraestructures i esdeveniments que estan impulsats per la Fundació Trinidad Alfonso a les guies i publicacions de València Turisme i difusió de les carreres i activitats organitzades per esta fundació.

A més, es preveu la presència a la web de València Turisme o l'intercanvi periòdic d'informació de caràcter estadístic per ambdues parts.