, no hace tanto, que más allá de resultados, títulos o finales de Champions, tenía una identidad, un estilo, una razón de ser. Formado por gente de la casa, y futbolistas de fuera que sentían al club como propio., son vivo ejemplo de ello, personalidades antagónicas que acoplaron en la entidad a la perfección. Aquel fue un Valencia grande,, y que a este paso no volveremos a ver. Aquello que en parte surgió por generación espontánea tenía no obstante una base, un algo, lo de ahora no tiene nada.

El Valencia de hoy es otra cosa, no se sabe que, pero no hace falta insistir más en ello, por el camino que va la próxima estación es el abismo. El diagnóstico está hecho, el problema ahora es saber que tratamiento hay que aplicar al enfermo, cada vez más moribundo. La puntilla, la puso sobre las campanadas Cesare Prandelli. ¿Que habrá visto, de verdad, alguien de su experiencia para poner pies en polvorosa renunciando a una millonaria indemnización si hubiese tensado la cuerda para forzar su destitución?

Mientras tanto, el partido del VCF se juega con las reglas que hay, no las que les gustaría a los aficionados, Peter Lim, es el dueño y va a seguir siéndolo, no hay más. ¿Va a vender Lim el club? No, y no le demos más vueltas. Ni a corto ni a medio plazo se va a desprender del VCF, con lo que la solución, si la hay, pasa por la actual propiedad del club, por los pasos que desde hoy y durante los próximos meses dé el dueño. Otra cosa es si se puede reconducir la situación actual, o lo que es lo mismo, no bajar a segunda. La respuesta es sí. ¿Cómo? Con algo tan simple como dirigir como toca un equipo de fútbol de élite, aplicando disciplina y sentido común.

El sentido común dice que las faltas de disciplina que han generado jugadores de la primera plantilla no se pueden quedar en el limbo. Las comparaciones son odiosas, y más de uno se enfadará conmigo cuando lo lea, pero ¿Como creen que hubiera gestionado el Madrid de Florentino Pérez un caso como el de Parejo y su vídeo? A veces, un sólo gesto, una sola medida tomada puede mandar el mensaje que necesita la entidad y el vestuario. No se ha hecho, y así seguimos. Y el sentido común dice, que en la situación en la que estás, o buscas entrenador o confirmas a Voro para lo que queda de temporada. Eso de poner al delegado y en función de lo que pase ya veremos que hacemos es otra oposición al ocaso, del que cada día que pasa el Valencia está más cerca, en lo deportivo, y lo que es peor, en lo institucional.