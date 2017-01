Els més xicotets de Mislata ja han aportat el seu granet d'arena per ajudar als refugiats de Síria en la regió d'Epiro, al noroest de Grècia. L'Ajuntament, en col·laboració amb els col·legis i instituts de la ciutat han aconseguit reunir més de 2.000 parells de sabates que este dimecres s'han enviat al seu destí: els xiquets i xiquetes siris que s'han vist obligats a huir de la guerra que assota el seu país i malviuen en els campaments de refugiats.

Durant el matí, un camió ha passat pel Centre Cultural per recollir tots els parells de sabates donats per les famílies de Mislata, classificats per nombre en centenars de caixes. Des de l'aeroport de Manises, un avió de mercaderies s'ha embarcat per portar-los al seu destí. El vol suposa la culminació de la campanya "Ponte en mis zapatos" que la regidoria d'Educació va llançar el passat mes d'octubre i en la qual s'ha implicat tota la comunitat educativa de Mislata.

El projecte, pioner a la Comunitat, va ser ideat per l'associació «Solidary Kids» i va anar evolucionant gràcies a la infraestructura de l'ONG «Olvidados». Fins ara l'associació havia aconseguit organitzar recollides puntuals en alguns col·legis, però la de Mislata ha sigut la primera experiència a nivell municipal i ha culminat amb la recollida de més de dos mil parells de calçat nou o seminou.

En el projecte de la Regidoria d'Educació de Mislata s'ha implicat també l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, de la qual Mislata forma part. I a més de tenir una finalitat solidària, que s'ha materialitzat este dimecres, perseguia també un doble objectiu, la sensibilització dels xiquets i xiquetes de Mislata, fent-los coneixedors del drama que viuen les famílies refugiades.

Aquesta sensibilització passava també per crear un vincle afectiu entre els més xicotets, ja que cada parell de sabates va acompanyat d'un missatge, un dibuix o una foto que rebrà el xiquet o xiqueta destinatari. "Buscàvem una acció solidària com la recollida de roba, en aquest cas calçat, però a més buscàvem generar l'empatia entre l'alumne que l'envia i el xiquet que el rep", explica Ana Mª Julià, regidora d'Educació i Solidaritat.