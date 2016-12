El ministro Catalá ha rectificado. Sordos y ciegos no deberán obtener un certificado previo para casarse. Bien pensado, al final, el amor es ciego y hay que hacer oídos sordos a los que intentan malograr el amor. Así es que sordos y ciegos son, supongo, los mejor preparados para casarse.

Otra cosa es tener hijos. Yo creo que habría que pedir un certificado de idoneidad antes de encargar la chiquillada a la cigüeña. Porque cuando uno se casa, asume un riesgo personal, pero cuando es padre, además de asumirlo, pone en peligro a su prole.

Lo digo sin ninguna mala leche. Muchas veces dudo de mi propia capacitación como padre y pienso que mis propios hijos hubieran merecido mejor suerte que yo. Sin embargo, en cuanto miro un poco el entorno, me doy cuenta de que, en el fondo, han tenido si no mucha, si un poco de suerte.

Salvando algunas excepciones, detrás de un chaval fuera de control -violento, mal estudiante, adicto, maleducado- hay un par de padres incompetentes que se lo deberían haber pensado un poco antes.

Se que no es muy popular esto que estoy diciendo. Y sé también que es inaplicable. Que ser padre es una decisión libre y, a veces, responsable. Pero me parece lamentable la cantidad de veces que te encuentras con pequeños cafres cuyo comportamiento y actitud no acabas de entender hasta que conoces a sus padres.

Como estamos en Navidad, no quiero profundizar mucho más en el asunto, que es época de buen rollo. Solo espero que esta reflexión nos sirva a todos, yo el primero, para prestar un poco más de atención a nuestros hijos y a los que hacemos con ellos.

Porqué aunque nuestro amor por ellos sea ciego, no nos podemos permitir el lujo de hacer oídos sordos a sus necesidades.