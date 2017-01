La participació de 1.700 jóvens en un esdeveniment que va durar un sol dia demostra l'interés que suscita entre aquest sector de població el món dels videojocs, també conegut com gaming. El Challenge Play for Women, primer esdeveniment a Espanya dedicat a analitzar la participació de la dona en aquest mercat, ha tancat la seua primera edició amb «gran èxit de participació», en paraules de la diputada d'Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García. És un esdeveniment en el qual s'ha implicat des del primer moment la Diputació de València, que ha anunciat que apostarà per impulsar els esports electrònics en tota la província.

«És difícil que els jóvens s'acosten a les institucions pel descrèdit que susciten aquestos dies, però havem vist que, amb els esports electrònics, les institucions podem acostar-nos a ells», ha explicat la diputada Isabel García, de manera que ha anunciat que la institució provincial està considerant la possibilitat de crear una escola d'estiu dedicada als esports electrònics com a manera d'aprofundir en aspectes que vagen més enllà de la igualtat i tracten temes com les eixides laborals del sector en àmbits com el disseny o la gestió d'espais.

«Es tracta d'obrir un espai perquè els jóvens parlen i proposen», ha indicat la diputada d'Igualtat, Joventut i Esports, qui ha destacat el caràcter transversal dels esports electrònics, ja que «permeten treballar amb la igualtat des d'un àmbit amable per a ells» —segons la responsable del servei. El Challenge Play for Women ha permés no només analitzar el paper de la dona en el món dels videojocs, sinó també introduir i donar a conéixer aquesta disciplina al públic en general.

En el Challenge Play for Women ja s'han fet dos campionats: un centrat en el joc League of Legends, i l'altre, en el FIFA 17. En la primera competició hi ha hagut una presència femenina notable (vora un quart dels 80 participants). Es tracta d'un joc d'estratègia que combina elements de rol amb un disseny i estil propis. Les partides es desenvolupen entre dos equips en camps de batalla diferents. En aquest cas, han participat setze equips mixtos, sempre amb la intervenció d'almenys una dona per grup.

Pel que fa al simulador de futbol FIFA 17, en el torneig han participat 192 jugadors i s'ha dividit en dos categories: sub-16 i absoluta. En aquest cas, la demanda de participació ha sigut tan elevada que, d'una capacitat per a 64 jugadors, s'ha passat a 128 places en categoria absoluta. La competició es desenvolupa en rondes classificatòries, en les quals el jugador que perd és eliminat. En el FIFA 17, els futbolistes pensen, es mouen, interactuen i executen els seus atacs de manera que cada jugador controla per complet tot el que passa sobre la gespa.

A més d'aquestos campionats, ponències, tallers i àrea d'exhibició, en aquesta primera edició del Challenge Play for Women s'ha organitzat un lliurament de premis en quatre categories: creació de continguts, en la qual s'ha reconegut el treball de la youtuber Sarah Oukhatou, Ruth Vega en la secció de streaming, Cris Donoso en periodisme i Gina Tost com a escriptora; s’ha premiat les jugadores professionals Aida García en CS:GO i Eva Alonso en League of Legends; en la categoria d'entitats, s'ha premiat Índia Barco, Marta de Miguel, Anna Oliveras i Lara Smirnova; i en l'apartat especial, s’ha premiat Meritxell Carbonell i la família Cedeño Martínez.

Es tracta d’una iniciativa tancada amb èxit, la qual els organitzadors (la Diputació de València i l'Associació Valenciana d'Esports Electrònics) s'han compromés a seguir impulsant i millorant en edicions futures. L'objectiu és que la presència femenina en el sector dels videojocs siga cada vegada més habitual, de manera que la igualtat siga efectiva i real, com ha destacat Lara Smirnova, creadora de continguts i presentadora: «És molt necessari reforçar el paper de la dona en el sector dels videojocs. Com totes, m'he trobat amb algunes dificultats, per exemple, que ens critiquen pel nostre aspecte físic. Tanmateix, també hi ha coses positives: és una indústria molt divertida, en la qual podem fer el que més ens agrada, que és jugar».