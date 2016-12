¿Qué habrá sentido Aznar para presentar su dimisión hace escasos días como Presidente de Honor del Partido Popular? Quizá la contemplación de su obra en plena decadencia, como el que regresa a la casa de su infancia y la descubre abandonada, cambiada, derruida. ¿Qué habrá pensado José María Aznar para dejar definitivamente el Partido Popular? Digo bien en dejar, pues con su carta a Rajoy, Aznar se une a ese grueso de militantes que no cuentan para nada, ni contarán para nada tampoco a partir del congreso nacional de febrero de 2017. Sin embargo no todo queda ahí…

José María Aznar da un paso al frente y ahora con mayor libertad, se presta en estas horas tan complicadas para la nación y para el partido conservador español, a tener una mayor presencia y a combatir, como bien dijo en una entrevista hace un tiempo en Antena 3, los peligros que se ciernen sobre la soberanía nacional, su libertad e integridad. Para ello cuenta con la fundación FAES que con su proyección internacional debe y puede, comunicar a Europa y al resto del mundo, que en España hay una sociedad dispuesta a plantar cara al populismo y que lucha por la libertad.

Si Aznar tiene a FAES para poder debatir, analizar y compartir ideas con los líderes del mundo, el resto de militantes también tenemos a la Red Floridablanca, que a pesar de las voces que intentan silenciarla, supone un foro con proyección nacional, donde se exponen los problemas, las soluciones -como volver a ilusionar a la militancia- y se dota de armas intelectuales para dar la batalla de las ideas.

Se equivocan los dirigentes actuales del PP, estos chavales de los cuales olvidamos muchas veces sus nombres de pila o apellidos -como el propio Rajoy en algún mitin- si creen que el Aznarismo muere con la marcha de Aznar. El Aznarismo no va a desparecer de las filas del partido porque forma parte del ADN de los populares y la mayor parte de su militancia, sus bases, poseen los mismos valores e ideas que Aznar, convirtiendo así al expresidente, no en el mejor primer ministro que ha tenido la derecha española en siglos, si no en uno de los mejores gobernantes del siglo XX. Los afiliados y simpatizantes se identifican siempre mejor con los liderazgos verdaderos, claros y fuertes, que con los efímeros, accidentales y débiles que jamás pasan a la historia y son referentes de la nada.

Por todo ello, y con el aviso de José María Aznar de esta semana, cabe señalar que o el Partido Popular encabeza de nuevo el liderazgo del pensamiento liberal-conservador en España, abandonando esta infame socialdemocracia de presión y opresión fiscal a la clase media española, o tendremos que ir pensando en formar un proyecto en el espectro político del centro-derecha que responda a las necesidades de España y sus ciudadanos. Ideas, dirigentes, militantes, pensadores y ganas, no faltan.