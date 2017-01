Feliz año queridos lectores, empezamos agenda, nuevas intenciones y renovadas ilusiones.

En la Comunitat Valenciana bajamos el telón del 2016 a lo grande, como nos gusta hacer las cosas, y por primera vez en todo el año abrimos todas las noticias deportivas con la enésima crisis deportiva del Valencia Club de Fútbol. Todo lo que no conseguimos en el campo lo conseguimos fuera de él. Esperemos que este nuevo año, también sea una hoja en blanco para el club de Mestalla y volvamos a hablar de deporte y no de problemas de identidad de un equipo ya casi centenario.

2017 también será un año de búsqueda de líderes políticos. La semana pasada escribimos sobre los posibles relevos que pueden producirse en Compromís en Valencia ciudad. Al día siguiente, y como si de una premonición se tratara, Ribó anunció a los cuatro vientos su intención de presentarse en 2019 a la reelección. Vista tal reacción me acuerdo de unas palabras del ex jugador y ex entrenador del Barcelona Charly Rexach, que definía que un entrenador deportivo debe de pensar un 30% en su equipo y un 70% en todo lo que le rodea.

La fórmula de Rexach para liderar un vestuario se puede trasladar perfectamente a los grupos políticos. El anuncio de Ribó de tener intención de presentarse en la próxima contienda electoral municipal puede tener varias interpretaciones, y la más cacareada en los medios es la de no fiarse de ninguno de los delfines que tiene en su actual equipo de gestión; los Grezzi, Fuset, Galiana han tenido ya varios fuegos en el poco más de año y medio de gobierno y los otros concejales son totalmente desconocidos para la opinión pública y civil.

El otro “líder” político valenciano, el socialista Ximo Puig, también aprovechó este fin de año, aparte de hablar de “coser” la Comunitat, de también en posicionarse a la reelección en 2019. Puig jugó una buena baza con esa declaración, después de la crisis que ha tenido su delfín, Jorge Rodríguez, en la Diputación con la crisis emanada en Divalterra. Independientemente de quién sea él cabeza de cartel socialista a las próximas elecciones autonómicas, el secreto será de tirar de calculadora y mirar de reojo que Compromís, y no sabemos si conjuntamente con Podemos, les adelanta por la izquierda.

No cabe duda que empezamos un año político de congresos internos, que servirán, bien para consolidar liderazgos, bien para proclamarlos. Estaremos atentos.