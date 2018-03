El pleno de investidura sin Turull muta en un homenaje a los independentistas presos Los partidos independentistas suman los Comunes en un acto paralelo para pedir la liberación de los exconsejeros y dirigentes secesionistas encarcelados ayer por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena

Este sábado debía investirse un nuevo presidente de la Generalitat. Sin embargo, el «no» expresado por la CUP este jueves al candidato de Junts per Catalunya Jordi Turull y su posterior encarcelamiento preventivo por orden del juez Pablo Llarena ha dejado vacío de contenido la segunda vuelta de la investidura, celebrada hoy en el Parlament.

En lugar de la investidura, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ha decidido celebrar una sesión de debate que ha mutado en un acto para reivindicar la libertad de los dirigentes secesionistas presos y que ha contado con la presencia de los Comunes y Podemos. Tras la breve sesión que ha suplido la segunda vuelta del debate de investidura, los independentistas han abandonado el hemiciclo y se han dirigido a la gran sala de actos que hay en la planta baja del Parlament.

Hasta allí también se han desplazado invitados ilustres como el expresidente Artur Mas, varios expresidentes del Parlament o dirigentes independentistas como David Fernàndez (CUP). No estaba en cambio, el líder de la ANC, Agustí Alcoberro. En un evento sobrio, salpimentado de aplausos, vítores en favor de la «República Catalana» y algunas lágrimas entre los diputados independentistas más allegados a los exconsejeros que entraron ayer en prisión por orden Llarena, Torrent ha leído un texto en el que ha apelado a la dignidad de las instituciones catalanas.

El republicano también ha exhortado a los independentistas y a los diputados de Catalunya en Comú Podem a hacer un «frente unitario» a favor de la libertad de los políticos catalanes presos en Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco por su participación en el proceso independentista. «No pararemos, no dejaremos de trabajar hasta que seáis libres con vuestras familias, os queremos en casa y lo lograremos, no tengas ninguna duda», ha dicho ante los familiares de los presos presentes, como la esposa de Jordi Cuixart (Òmnium), que llevaba consigo su hijo de meses.

Finalmente, Torrent ha acusado al Estado de «ignorar» la separación de poderes y atacar los derechos de los candidatos a la presidencia Carles Puigdemont y Jordi Sànchez. «No es Justicia, es represión», ha espetado al jefe de la cámara antes de dar por finalizada su intervención. Al final del acto, las caras de los presentes transmitían una mezcla de conformidad y decepción. No en vano, el pleno de hoy ha acabado sin «retar» de nuevo al Estado como quería la CUP, tampoco ha logrado una imagen de unidad fuera de lo Común ni ha cumplido las órdenes del candidato Turull, que ayer pidió -a través de su abogado- que la segunda vuelta de su investidura se celebrara a pesar de estar él en prisión.