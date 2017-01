Tres décadas después de convertirse en gigantes del pop de estadios con «The Joshua Tree», el álbum que destiló la épica rock de los irlandeses en canciones como «With or Without You», «I Still Haven't Found What I'm Looking For» y «Where The Streets Have No Name», U2 regresa a la carretera para conmemorar la efeméride con una nueva gira que pasará el 18 de julio por el Estadio Olímpico de Barcelona.

Se trata de la única parada española de una gira que arrancará el 12 de mayo en Estados Unidos y llegará a Europa el 8 de julio bajo el título de «The Joshua Tree Tour». Las entradas para los conciertos de Europa saldrán a la venta el próximo lunes 16 de enero.

«The Joshua Tree» fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda. Con más de 25 millones de copias vendidas, catapultó a la fama a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, que «pasaron de ser héroes a superestrellas”, en palabras de Rolling Stone.

El quinto álbum de estudio de U2, The Joshua Tree, fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois, e incluye una imagen gráfica, ya icónica, que supuso el reconocimiento de la carrera del fotógrafo y director Anton Corbijn.

La banda regresa a Barcelona dos años después de su heroica tanda de actuaciones en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde firmaron cuatro noches de lleno absoluto para presentar su último trabajo de estudio, «Innocence + Experience».