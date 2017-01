David Bowie vuelve a Razzmatazz en el primer aniversario de su muerte

Ahora hace un año, cuando el mundo aún lloraba la muerte de David Bowie, la sala Razzmatazz y Alicia Música ya habían reunido a un buen puñado de artista catalanes dispuestos a celebrar la memoria musical del camaleónico genio del pop.

Nacía así «The Stars Look Very Different Today», un homenaje en el que artistas como Sidonie, Elefantes, Seward, Miqui Puig, Jaume Pla (Mazoni) o Dani Vega (Mishima), entre muchos otros, repasaron el 16 de enero en la sala Razzmatazz el cancionero del artista británico en un maratoniano concierto a beneficio de la Fundación para la Investigación en Oncología e Inmunología.

Un año después, y coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del autor de «Aladdin Sane», la sala barcelonesa repite este martes la jugada con una nueva edición de «The Stars Looks Very Different Today». En esta ocasión, la recaudación será donada a La Casa dels Xuklis, iniciativa social a cargo d'Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) que funciona como hogar de acogida para las familias de los niños y adolescentes con cáncer.

Sobre el escenario, y como ya ocurrió hace un año, una veintena de artistas recorrerán el repertorio de Bowie para rescatar versiones de clásicos como «Rebel, Rebel», «Five Years», «Modern Love», «Heroes» o «All The Young Dudes», entre otros. Entre los artistas participantes en esta ocasión destaca la presencia de Glaucs, Stand Up Against Heart Crime, Gerard Quintana & Oest de Franc, Rubén Pozo, Seward + Henry D'Arthenay (La Vida Boheme), Inspira & Sr Canario, Lav Records All Stars, Mariona Aupí

También repiten artistas como Seward, que el año pasado se atrevió con «Blackstar», y Elefantes, quienes se midieron con «Ziggy Stardust», y se suman nuevos artistas como Les Skeletas, Conttra o Suite Blackstars.