Beth Rodergas: «Tengo que ser una mala cercana para que no se espanten los niños»

Empezó primer curso de teatro musical en la Escuela Coco Comíndel barrio de Sarriá de Barcelona pero la Academia de Operación Triunfo pudo más que los estudios. Recuerda OT como una gran experiencia: «Por una lado me queda muy lejos, apenas tenía veinte años, pero por otro lado todo lo que he hecho después tiene que ver con esa etapa. Guardo buenos recuerdos, muchos amigos y una formación muy productiva».

Han pasado quince años, dos niños y muchas cosas más hasta llegar al reparto de «Geronimo Stilton. Gran Retorn a Fantasia». Le han dado el papel de la Reina de las Hadas Negras, Neridiana, malvada y experta en artes de brujería: “No había hecho nunca de mala; es un papel muy diferente al resto de intérpretes”.

Neridiana tiene que tener cuidado con los más pequeños, no puede asustarles. “Tengo que ser una mala cercana para que no se espanten los niños. En definitiva, una mala que cae bien. Al principio me costó imaginar el personaje y por eso tomé como referencia la “Maléfica” que interpretó Angelina Jolie en el filme basado en la bruja de la Bella Durmiente”.

Un director rockero

Al frente de la dirección de «Geronimo Stilton. Gran retorn a la fantasia» encontramos a Lluís Donés, un artista polifacético. «Es muy fácil trabajar con él -aclara Beth-. Él es escenógrafo y está muy pendiente de la estética del espectáculo y a nosotros nos deja hacer. Durante los ensayos nos dijo que no nos diría nada si le gustaba lo que hacíamos… y así ha sido. Hemos trabajado con total libertad. Para mi rol me aconsejó que tuviera un punto rockero».

Beth luce dos vestidos en escena. «El primero pesa mucho y es muy espectacular; por suerte el segundo es más ligero. En estos días ya me he acostumbrado al maquillaje y al vestuario».

Su hija de cinco años fue una de las primeras en verla interpretar a Neridiana: «A ella le encanta el teatro y vino uno de los primeros días a verme. Estaba preparada para verme de mala y le gustó muchísimo». «Gerónimo» estará en el Teatro Condal del Paralelo hasta el 12 de febrero y después empezará una gira por Cataluña: «Lo estamos pasando muy bien y los niños mejor».