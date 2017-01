EvacÃºan por una falsa amenaza de bomba el World Trade Center de Barcelona

El World Trade Center de Barcelona ha sido desalojado en el mediodía de este lunes por una amenaza de bomba que ha resultado ser falsa.

Los Mossos d'Esquadra han sido alertados de la colocación de un paquete sospechoso, por lo que han procedido a desalojar el complejo hacia las 14.30 horas y a realizar una serie de comprobaciones de seguridad, que han permitido comprobar que la amenaza no era real, según ha confirmado la propia policía catalana en su cuenta de Twitter.

Falsa alarma per un artefacte explosiu al @WTCBarcelona. Tedax i Unitat Canina han fet comprovacions a l'edifici i no hi han trobat res