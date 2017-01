Colau se acogerÃ¡ a las 16 semanas de baja maternal a pesar de lo Â«anacrÃ³nicoÂ» de la normativa de los plenos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avanzó ayer que se tomará la baja maternal de dieciséis semanas cuando dé a luz y reivindicó este derecho, además de considerar «anacrónica» la normativa vigente que le impide, entre otras cosas, delegar su voto en el pleno municipal.

«Me cogeré la baja maternal, seguro, y reivindico el derecho a cogérmela entera también», señaló la alcaldesa, que espera su segundo hijo en primavera, en el transcurso de una entrevista a TV3.

La alcaldesa detalló que aún no ha decidido cómo se organizará porque, según la normativa actual, «puede ser que algunas cosas que son estrictamente de cargo político, sin dejar de estar de baja, las puedas hacer y si no las haces no las puedes delegar».

Además, recordó que «lo que acabe haciendo dependerá de de como esté yo, de como esté el niño, de la situación...», y sentenció que ser alcaldesa no es «una labor habitual» y que ella «por carácter» tampoco sabe «desconectar del todo».