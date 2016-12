En el fondo burda tautología de patio de colegio, el derecho a decidir, una vez limpio de las montañas de quincalla retórica con que los nacionalistas no cesan de adornar su burra ciega, remite a un bucle semántico, un callejón sin salida lógico. Así, predican que a Cataluña le asiste la prerrogativa de decidir sobre su soberanía porque es una nación. Pero si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya depositado voto alguno, ¿qué valor tendría el resultado de su cacareado referéndum? ¿O acaso el ente metafísico que responde por Cataluña dejaría de constituir una nación solo porque los vulgares catalanes de carne y huesos llamados a pronunciarse optasen por mantenerla unida al resto de España, tal como ya hicieron en su día tras ratificar de modo mayoritario la Constitución de 1978?

“Collonades” al margen, el referéndum “pactado” que se acaba de sacar Puigdemont de la manga únicamente admitiría un encaje posible dentro del marco legal.¿Ansían continuar fantaseando “ad nauseam” con un plebiscito de autodeterminación que jamás de los jamases se podrá celebrar? ¿O acaso andan pensando, si bien no lo acaban de verbalizar, en algún apaño en base al artículo 92 de la Carta Magna, el que prescribe que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". ¿Hará falta explicarles que, si tal fuera el caso, ese "todos" abarcaría a los cuarenta y siete millones de ciudadanos de su malhadado “Estat Espanyol”? Amen, huelga decir, de que el 92 únicamente contempla la posibilidad de votaciones consultivas, en ningún caso vinculantes. Si de verdad todavía pretenden a estas horas celebrar ese referéndum, no hay otra vía en el mundo de la realidad que una reforma constitucional “ad hoc”. Y eso, como bien saben todos ellos mejor que nadie, no.