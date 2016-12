El título del libro anticipa como el autor enfoca el asunto ahora tan en boga. «Hablar de todo y no saber de nada. Las tertulias y la nueva política» (Debate), un epígrafe que inevitablemente evoca a aquel aforismo de Karl Kraus: «No tener una idea y saber expresarla: eso hace al periodista».

Joan López Alegre, exdiputado del PP catalán, historiador y profesor y empresario de la Comunicación, se propone diseccionar el mundo de las tertulias políticas que él frecuenta desde hace años y que parece vivir una época dorada en nuestro país. Al menos, en cantidad: en espacio dedicado por teles y radios.

Es un mundo con tertulianos que a fuerza de pontificar sobre política hacen carrera hacia el Congreso, de manera premeditada o no. Pablo Iglesias, de Podemos, como ejemplo paradigmático. Un mundo donde los partidos presionan o «sugieren» a los medios de comunicación que les den voz a sus representantes más o menos oficiales. La llamadas cuotas. «La política ha pasado a ser meramente mediática. Si no sales en los medios, no existes», sentencia el autor.

Joan López habla de lo que sabe en este libro. Se estrenó en tertulias en los años noventa y desde 2013 participa semanalmente en varios de estos foros radiofónicos y televisivos, en espacios de tanta difusión como la cadena de radio RAC1, líder de audiencia en Cataluña.

Ante los Basté, Sardà –Xavier, que le prologa el libro– o la omnipresente y omnisciente Pilar Rahola se planta López ataviado con el «kit» de tertuliano al uso. Conexión a internet imprescindible –vía smartphone o ipad–, para informarse sobre la marcha de lo que hay que hablar. O para modular el discurso según las reacciones que se suceden en las redes sociales, como revela que hacen muchos de sus colegas de micrófono.

En la batalla dialéctica, «uno debe tener morro, chupar balón y cuando coge la palabra intentar que no te la quiten». Más que un diálogo, «las tertúlias son una sucesión de monólogos», asume López, no sin lamentos. «Hablar de todo y no saber de nada», algo que, confiesa, se parece un poco a la política. En el libro, el exdiputado se fustiga recordando como ejerció de portavoz de políticas sociales en el Parlament, con el PP catalán, «tras ser designado para el cargo sin tener experiencia profesional alguna». Cuando le tocaba terciar sobre asuntos de Sanidad, por ejemplo, ante diputados de otros partidos que sí sabían porque eran médicos, se iba por la tangente. Se centraba en los desmanes de coordinación del gobierno tripartito que conformó el PSC-ERC e ICV. Siempre había tema. «Esa experiencia me obligó a ocuparme de asuntos sobre los que ignoraba todo, algo frecuente en el día a día del tertuliano», escribe.

Hay un «boom» del tertulianismo, señala López, y algo tiene que ver en eso el desprestigio de los políticos en los últimos años –sobre todo por la corrupción–, lo que les ha puesto en boca de todos. No obstante, aclara: «No se hace rico haciendo de tertuliano». Antes de la crisis, se llegaban a pagar hasta 600 euros por intervención, pero ahora la horquilla va de 75 a 300 euros. Un «fast-food», dice, para las cadenas, a las que le sale más barato programar tertulias políticas que invertir en comprar los derechos de eventos deportivos o de series de televisión. (Mención aparte merecen las tertulias del corazón, como las de «Sálvame», donde las tarifas pueden subir a los 16.000 euros semanales).

En Cataluña, señala López, las tertulias políticas adolecen de menos pluralidad que en el resto de España –él se siente aliviado cuando a veces comparte mesa con un contertulio también conservador– y tienen casi como monotema... el «procés» independentista. Con todo, el autor admite que el secesionismo, paradójicamente, ha dado a trabajo a un «antiindependentista» como él.