En el último Pleno del año en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas se dirigió al Presidente Puigdemont para decirle que en Ciudadanos estamos muy preocupados por la situación de la sanidad pública. Hace demasiado tiempo que los catalanes padecen las interminables listas de espera y los recortes económicos que han cronificado los colapsos. Le describió la situación de los múltiples pacientes que esperan en un pasillo, encima de una indecente camilla, pendientes de ser ingresados, así que le preguntó al Presidente si comparte que arreglar eso ha de ser una prioridad. Y su respuesta es merecedora de un premio literario de ciencia ficción: «la prioridad es que el modelo de Cataluña concita el interés, el respeto y la admiración de la comunidad internacional. Y se lo digo sin exageración». ¿Insuperable, no?

Arrimadas le contestó que lo que debía hacer es priorizar distinto, asistiendo a la conferencia de presidentes para hablar de mejorar el sistema de financiación, en lugar de dedicarse horas y horas hablando de repetir el 9N. Y como muchos habíamos avisado, tras las fiestas navideñas, llegó como cada año la gripe, ¿y qué se ha hecho en Cataluña para evitar los colapsos? Sencillamente nada. No obtendremos nunca resultados sanitariamente distintos mientras tengamos un gobierno que siempre repite los mismos errores. Hay que gestionar proactivamente y no reactivamente. Es imprescindible mejorar el dinero destinado a la sanidad. Hay que reabrir las camas que tenemos cerradas. Hay que poner fin a los recortes que hizo el gobierno convergente anterior y que el actual gobierno catalán mantiene. Y si no se hace una reforma integral de la Atención Primaria que evite que haya médicos con semanas de espera, que nadie se sorprenda de los colapsos en urgencias. No miren más el dedo y sí a la luna. Los políticos con responsabilidad deberían arreglar las causas que hacen que tantos pacientes lleguen al hospital, y no perpetuar modelos de gestión que anualmente colapsan los pasillos.

JORGE SOLER ES DIPUTADO DE C’S EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA