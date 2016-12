Una administración de lotería de Barcelona ha repartido 10 series del Gordode la Lotería de Navidad, premiadas con 40 millones, que había comprado en Madrid porque cada año recopila décimos acabados en 13 que le solicitan sus clientes habituales.

Montserrat Malagelada, titular de la administración número 25 de Barcelona, situada en el barrio del Raval de Barcelona, ha explicado que los décimos se los envió Agustín Ramos, el lotero del Paseo Esperanza de Madrid, que es amigo suyo «desde siempre».

«Te conformas con dar cualquier premio pero la ilusión de dar un primer premio es enorme», la lotera, la tercera generación que regenta este local, que reconoce que ayer, como cada año, se fue a dormir pensando que «hoy caería algún premio».

La noticia ha despertado la curiosidad en los vecinos del barrio, uno de los que concentra más inmigración de Barcelona. A primera hora de la tarde decenas de clientes acudieron a comprobar si sus boletos habían sido premiados, muchos de los cuales desconocían que el local había pellizcado parte del Gordo.

Es el caso de Yoli, que atraída por los periodistas entró a preguntar qué había pasado. «Yo creo que tengo uno comprado aquí y que termina en 13», ha comentado asustada. Dicho esto se ha ido corriendo a casa en busca del décimo. «Lo tiene mi marido, pero es el 66.513», ha explicado a los diez minutos tras reaparecer en pleno «shock». Montserrat, que se había escapado a comer algo porque este mediodía no había tenido tiempo, dejó su bocata y corrió a abrazar a Yoli en plena calle. La de hoy es una tarde muy feliz en el Raval.

Malagelada ha señalado que no tenía los décimos a la vista, sino guardados en el mostrador y cuando uno de sus clientes le pedía un número acabado en 13, sacaba el 66.513, que era el que este año le había enviado su amigo porque ella no tiene asignados números que acaben en 13.

«Normalmente siempre me enviaba el mismo número acabado en 13, que no era éste, pero justo este año Agustín ha cambiado de administración y me envió otro número acabado en 13», que ha sido el afortunado.

La lotera ya ha recibido esta mañana una caja de bombones de un afortunado, que ha acudido para llevarle el regalo y descorchar una botella de cava. "Seguiremos comprando el 13, ahora con más motivo que nunca", ha concluido la titular de la administración de lotería, que lleva abierta en el Raval 75 años.

Entre los afortunados poseedores de décimos del número 66.513 está Rosa, una señora mayor que se ha acercado a la administración y ha explicado a los periodistas que ella compró un décimo y se lo repartirá con su hija. "Mi nieto estaba siguiendo la lotería y me ha avisado de que el Gordo acababa en 13 porque sabía que yo siempre juego números que acaban en 13", ha relatado la agraciada.

Al darse a conocer el premio, muchos vecinos del barrio han acudido al local de la administración, donde se ha desbordado la alegría contagiosa de la amplia sonrisa de Montserrat Malagelada.

