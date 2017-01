Gerona vende y Francia fuma

Récord desmesurado en venta de tabaco de pipa. Gerona es la provincia española en la que, con diferencia, se venden más paquetes de este tipo de tabaco por persona y gran parte de la culpa se debe al elevado número de compradores franceses que atraviesan la frontera y los Pirineos para adquirir este producto todavía muy consumido, a pesar de ser la primera causa evitable de muerte en España.

El tabaco de liar es, de hecho, muy apreciado entre los amantes al humo que todavía quedan y es toda una afición que llega a constituir asociaciones e incluso a congregar concursos de fumar lento. Los expertos cuentan que la particularidad deste tipo de producto es su gusto aromático, muy distinto al tabaco de fumar más típico, que es más suave y con el que el consumidor busca satisfacer de manera instantánea la necesidad de nicotina.

A pesar de la tendencia a la baja de fumar de los ciudadanos, las cifras dejan a pocos indiferentes: en Gerona los paquetes de tabaco de pipa se venden cinco veces más que en la media nacional. Según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, que depende del Ministerio de Hacienda, cruzados con los datos de población del INE, entre enero y octubre de 2016 se llegaron a vender 0,05 paquetes por persona, una cifra muy por encima de cualquier otra provincia.

El descenso en el consumo de tabaco de pipa, sin embargo, es generalizado en toda España y esta misma tendencia se nota en Gerona. Desde 2009 se han ido aplicando bruscas políticas fiscales en torno a este tipo de productos –en los dos primeros años, por ejemplo, se encareció en un 32%–, lo que ha fomentado también que muchos lo dejen. Así, por ejemplo, si en 2008 se vendían 0,41 paquetes por personas, en un año la cifra bajó a 0,03.

Tras los 0,05 paquetes por persona de Gerona, Huelva y Sevilla, con 0,02 según los últimos datos, son las siguientes provincias con mayor venta de tabaco de pipa por persona. La media de España está en 0,01.

Culpa de los clientes foráneos

Ante estas cifras, es innegable preguntarse si los gerundenses fuman mucho más que la media española. No existen datos estadísticos de este tipo, y según la Encuesta de Salud de Cataluña el 24,8%, de la población gerundense es fumadora, menos que la media catalana (del 25,9%). Viendo las cifras, todo apunta a que la proximidad con Francia –donde el tabaco es mucho más caro y donde una cajetilla puede costar hasta 20 euros más– ayuda, y mucho, a conseguir estos récords.

La Jonquera, en el Alt Empordà, es la meca para muchos franceses que quieren ahorrar en sus compras. Este municipio está plagado de supermercados y estancos que viven de las ventas de tabaco, perfumes, alcohol y gasolina al mercado francés. Los viajes y las colas son habituales pero a quienes cruzan la frontera les compensan económicamente las horas en carretera.

Otras voces recuerdan que, en menor medida, también se nota la venta a ciudadanos británicos. El aeropuerto de Gerona es la infraestructura ideal para los ingleses que quieren playa y buen tiempo y quienes aterrizan en España allí aprovechan la ocasión para volver con las maletas llenas de tabaco, que en su país puede costar más del doble que en España.

Tradición elaboradora

Tampoco hay que desmerecer el hecho de que Cataluña fuera una gran productora de pipas por su cantidad de brezo, un arbusto muy usado para su elaboración. En el municipio gerundense de Maçanet de Cabrenys existió la fábrica Salvatella, creada en 1883 y que llegó a ser una de las más importantes del país en cuanto a producción industrial de pipas.

A pesar de que hace unos años la firma cerró, el municipio tiene todavía a día de hoy artistas que realizan pipas de manera artesanal. «Quizás por tradición y por nuestro pasado se fuma tanto en pipa», explica Josep Samitier, presidente de la asociación Girona Pipa Club, que engloba a más de 200 socios. Él cree que «el fumar en pipa se ha quedado dentro de casa, ya no se sale tanto con ella», pero asegura que la tradición no va a la baja «porque ves a gente joven, no solo mayores, y, por cierto, cada vez a más mujeres, fumando en pipa».

La entidad es una de las seis más importantes a nivel estatal y dada su actividad e importancia ha conseguido que el próximo octubre Maçanet albergue el Campeonato del Mundo de Fumadores de Pipa, una curiosa celebración que llegará a reunir a más de 700 personas de todo el mundo. La cita se hizo el año pasado en Nitra (Eslovaquia) y se trasladará en 2018 hasta Tokyo (Japón).

Récord en tabaco de liar

Gerona también es la provincia donde más se compra tabaco de liar, más habitual para los fumadores de día a día y un formato que en los últimos años ha ganado adeptos, en parte por su precio más económico y también la percepción de que éste es menos perjudicial que los cigarrillos.

Así, hasta el pasado octubre, en esta provincia catalana se llegaron a vender 0,29 paquetes de picadura de liar por persona. La siguen las Baleares, con 0,23 paquetes de liar por persona, frente a una media estatal mucho más baja, de 0,10. El aumento de precios de hace ocho años también afectó a estos productos, pero en menor medida.

Si bien parece que los gerundenses son grandes consumidores de tabaco, choca con estas cifras el hecho de que la provincia que más cajetillas de cigarrillos vende no es Gerona, sino Palencia. La provincia catalana, de hecho, es la segunda –y era la primera antes de la subida de impuestos de 2009–. En 2008 se vendieron en Gerona 70,46 paquetes por persona y tras una bajada drástica, el consumo de cigarrillos volvió a crecer. El año pasado ya se vendían 84,68 paquetes por persona.