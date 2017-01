El Wanda Metropolitano del AtlÃ©tico de Madrid serÃ¡ el primer estadio cien por cien LED

Hasta ahora había algunos estadios deportivos que habían incorporado la eficiencia energética a la iluminación de sus instalaciones, pero ninguno, de momento, había apostado por convertirla en una máxima haciendo que cada foco, desde las fachadas hasta los baños, persiga un bajo en consumo. ElWanda Metropolitano del Atlético de Madrid será el primero del mundo en contar en la totalidad de sus fuentes de luz con tecnología LED, que le llegará directa desde la planta de Philips en Valladolid.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León y el presidente y director general de Philips Lighting en España y Portugal han visitado hoy la planta vallisoletana - F. HERAS

El proyecto, en el que ya se está trabajando, abarcará, así, todos los rincones exteriores, desde el terreno de juego, el aparcamiento, las gradas, e, incluso, la fachada. En ella, la iluminación dinámica permitirá proyectar los colores del equipo en cada partido o cambiar el color cuando se anote un gol. Todo ello con un total de 360 focos de la última tecnología, con su propio regulador de intensidad, 1.400 watios de potencia y un coste unitario de unos 5.000 euros.

Con esta iniciativa se da un salto respecto a otros estadios en los que ya funcionaba esta tecnología pero a medio gas, al no incluir la totalidad de la iluminación exterior. Sirva de ejemplo el estadio de la Juventus de Turín, que también corrió a cargo de la planta vallisoletana, y que aún no incluía todos los elementos bajo soluciones LED. La opción avanzada por la que se ha decantado el Wanda Metropolitano permitirá no sólo ser más eficiente sino, además, mejorar en la calidad de la luz, especialmente importante en la retransmisión de partidos.