No es un no, pero tampoco un sí. Ya no hay esa defensa fiel que mantuvo en los peores días del que fue su líder en la formación, aunque tampoco le cierra la puerta. En un momento en el que Pedro Sánchez podría volver a la carga para perfilarse de nuevo como posible secretario general del PSOE, el máximo responsable de la formación en Castilla y León, Luis Tudanca, ha enfriado su postura respecto a quien abanderó frente a los críticos. Preguntado sobre si sigue siendo para él la mejor opción, responde que no quiere «hablar por los militantes» y que su «opinión» no vale más que la de cada uno de ellos, ya que su voto en unas primarias es el mismo.

Con estas declaraciones Tudanca deja en el aire si está siendo cauto o se está desmarcando de Sánchez -como han hecho otros líderes socialistas- y ahora ya no le ve como la mejor opción. Tiene claro que no se «arrepiente» de su postura en los últimos meses ni de haber defendido el «no» a Rajoy, pero aseguró ayer que fue éste el motivo por el que estuvo al lado del ex secretario general. No fue a favor de él, sino porque «pensaba que era lo mejor». «No son adhesiones personales, sino políticas», prosiguió Tudanca, quien apuntó que «con Sánchez me ha unido siempre la convicción política y un modelo de partido. Ésa es mi lealtad», pero ahora, dijo, toca ser «prudente».

Así, justificó que la «convicción política» respecto al «no» a Rajoy fue lo que le unió a él y lo hizo porque consideró que es lo que pedía «la mayoría de militantes». Meses después de la salida de Ferraz de quien fuera el candidato a la Presidencia de las dos últimas elecciones, el líder castellano y leonés apunta que «me sigue pareciendo que Pedro Sánchez sigue representando eso» para parte de la militancia.

«No me importa mi futuro orgánico»

Aunque se mantiene firme respecto a las decisiones tomadas, Tudanca señaló que «no he dejado de reflexionar todos los días» sobre lo ocurrido. No obstante, no teme que su posición haya podido desgastarle en el partido. «No me importa mi futuro orgánico», afirmó, porque no tiene «ninguna ambición» de escalar puestos.

Haciendo balance de lo ocurrido en el último año, asume que en la batalla interna que se libró en el seno del PSOE «todos nos hemos dejado llevar demasiado por momentos de tensión y no es bueno. Hoy lo mejor para el partido es esperar» a que se vote en lugar de avivar la polémica, apuntó. De ahí que considerara que el proceso de primarias hay que verlo «sin excesiva ansiedad». «No es el momento» para analizar nombres hasta que se fije el calendario.

Las primarias deben resolverse, a su juicio, «lo antes posible», porque las «heridas que no se cierran son imposibles de curar». Así, valoró que «hay que resolver este vacío de liderazgo» y decir adió a una situación que ha sido «dura, intensa y difícil».

«Recuperar el rumbo»

Echando la vista atrás, recordó Tudanca que a finales de 2015 y principios de 2016 «estábamos con toda la ilusión» por un «posible» Gobierno de «cambio», pero «todo eso ya ha quedado en el olvido». A lo largo del año en el PSOE, «no hemos estado acertados», reconoció el líder autonómico de la formación de la rosa, quien abogó por «recuperar la unidad, la esperanza y la confianza» en el partido. 2017, concluyó, «tiene que ser, inevitablemente, el año en que el PSOE recupere el rumbo».