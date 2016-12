La policía local Raquel Gago tuvo una participación activa en el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, 12 de mayo de 2014, por lo que no puede decirse que fuera una mera encubridora, sino que se convirtió en cómplice del asesinato desde el momento en que no solo no impidió el crimen, sino que llegó a reunirse con las otras dos condenadas, Montserrat González y su hija Triana, una hora antes para ultimar los detalles del macabro plan. Así lo asegura el Tribunal Supremo en la sentencia en la que confirma las condenas de madre e hija y aumenta de 12 a 14 años la pena de Raquel Gago. Aunque el fallo se notificó la semana pasada, no ha sido hasta este martes cuando se ha hecho pública la sentencia.

En la resolución de la Sala Segunda del Alto Tribunal se asegura que Gago «realiza una acción dirigida a concretar los detalles, según el plan trazado, esto es, diseña la acción en la fase final de concreción, y se sitúa en una calle determinada en la que esperaría a quien es cooperadora necesaria en la muerte de la víctima (Montserrat Triana), la ve y le abre el coche, para que guardara el bolso en el que iba alojada el arma empleada en la muerte». Así, los magistrados justifican el incremento de pena solicitado por la Fiscalía en su recurso, de forma que además de por complicidad en el asesinato (12 años), la condena también por tenencia ilícita de armas (2 años) por haber guardado durante un día la pistola con la que se cometió el acto, «sin que pueda calificarse esa detentación de meramente fugaz y momentánea». Respecto a la madre y la hija, autora material y cooperadora necesaria respectivamente, el Supremo confirma sus condenas de 22 y 20 años respectivamente.

El Supremo descarta que haya contradicción entre las proposiciones desfavorables aprobadas por el jurado de que Raquel Gago era culpable de causar la muerte, que conoció y aceptó el plan para la muerte de una persona, que se reunió con las dos coimputadas antes de la acción para concretar los detalles de su ejecución, y que esperó a una de ellas para recibir un bolso con el arma empleada; y las proposiciones favorables de que no intervino en seguimientos de la víctima o en la localización de armas.

Ocultó el arma durante 24 horas

La sentencia indica que el relato fáctico sobre Raquel Gago aprobado por el tribunal del jurado, que era el competente para su configuración, indica que conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas, y aceptó formar parte del plan urdido por éstas para matar a Isabel Carrasco. «En cumplimiento del plan, la tarde en que ocurrieron los hechos, apenas una hora antes de su ejecución, las tres acusadas se reunieron para concretar los detalles del plan». Posteriormente, Montserrat Triana dejó un bolso con el arma homicida en el coche de Gago, que mantuvo oculto el revólver durante más de 24 horas, llamando a continuación a un policía nacional al que conocía para decir que había encontrado causalmente en su vehículo el bolso, el revólver y un pañuelo.

El motivo del incremento de la pena a esta última acusada es la estimación del recurso de la Fiscalía y su condena, además de por complicidad en el asesinato (doce años de prisión) por delito de tenencia ilícita de armas (con pena de dos años), por haber guardado durante un día la pistola con la que se cometió el acto sin que pueda calificarse esa detentación de meramente fugaz y momentánea.