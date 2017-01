Los sindicatos llevarán a Lactalis a los tribunales tras fracasar la venta de Lauki

La lucha continuará en los tribunales. Los sindicatos UGT y CC. OO. no piensan tirar la toalla después de que el acto de conciliación celebrado ayer en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) con representantes de Lactalis terminara sin acuerdo y prácticamente sin cambios en las posturas de unos y otros. Así, los representantes de los trabajadores presentarán ante el Juzgado de lo Social una demanda contra la multinacional francesa por incumplir el acuerdo suscrito en mayo acerca de la fábrica vallisoletana Lauki, que cerró sus puertas el pasado mes de octubre y supuso la recolocación de algunos de los 85 empleados en otras fábricas del gigante lácteo, mientras que otros se acogieron a la indemnización por despido.

Las medidas consensuadas que acompañaban a la firma del ERE no se han llevado a cabo. Ni siquiera «el primer punto», que contemplaba la búsqueda de la venta de la planta para poder mantener la actividad industrial Valladolid, según las organizaciones sindicales.

No ha sido ninguna sorpresa para UGT y CC. OO. que ayer no se alcanzase un acuerdo. Y es que la postura de Lactalis no se ha movido un ápice de las exigencias que puso encima de la mesa el pasado mes de mayo -cuando comenzó el proceso de negociación para la venta de la planta-. Aunque Lactalis mantuvo que seguía abierta a deshacerse de los terrenos, no aceptó las peticiones de los sindicatos: levantar el «veto» impuesto por la empresa a las empresas competidoras, que el proceso de venta fuera tutelado por la Fundación Anclaje y flexibilidad a la hora de fijar el precio.

El secretario de Política Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, denunció tras la reunión la «falta de educación» de la empresa por no asistir a la anterior reunión programada en la Fundación Anclaje y subrayó que el objetivo principal es no perder la actividad empresarial en los terrenos donde se ubicaba la fábrica Lauki.

Engaño

Igual de duro se mostró el representante de CC. OO., Vicente Andrés, quien consideró que «socialmente» la compañía se ha reído de Castilla y León y además ha «engañado». «Se han saltado a la torera todos los códigos que existen en la Comunidad para la resolución de conflictos», añadió, antes de recordar que hay tiempo para interponer la demanda y para el acuerdo, si la empresa quiere.

«Había soluciones fáciles porque el centro fabril ofrecía muchas posibilidades al sector lácteo», lamentó Vicente Andrés, que, pese a mostrarse pesimista en cuanto a la posible solución, fue contundente al asegurar que seguirán «en la pelea». Si Lactalis asistió a la reunión de ayer, fue solo por una «cuestión de imagen», consideró el representante de CC. OO., que además opinó que detrás de la inamovible postura de la empresa existe una «cuestión ideológica» y una intención «contra la Comunidad».