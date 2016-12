El PSCL escenifica su divisiÃ³n y es incapaz de llegar a acuerdos durante su ComitÃ©

Aunque intentaron empaparse del espíritu navideño y no perder la sonrisa, los socialistas de Castilla y León volvieron a vivir ayer un complicado y tenso Comité Autonómico en el que se evidenció más que nunca la fractura que vive el PSCL entre partidarios de la Gestora Socialista -y, por lo tanto, contrarios a las tesis del secretario autonómico Luis Tudanca- y los afines a la postura de Pedro Sánchez de convocar el Congreso Federal y las primarias a la mayor brevedad posible.

Unos y otros demostraron desde el principio su impronta en un Comité que arrancó con una primera petición de palabra, antes incluso de que Tudanca realizase su primera intervención, la del vallisoletano Juan José Biosca que pidió que no se tuviera en cuenta una segunda resolución que había sido presentada para su aprobación y que no se hizo con diez días de antelación como dicta el reglamento. Al parecer, según indicaron fuentes socialistas, se trataba de la resolución consensuada que aprobó el Comité de Valladolid el pasado fin de semana en la que, a partir de tres posturas diferentes, se acordó solicitar que las primarias y el Congreso se celebrasen antes del mes de mayo. No se permitió a Biosca que siguiera adelante con su planteamiento y se le emplazó a hacerlo en el correspondiente punto del orden del día, es decir, al final del Comité. Sin embargo, la citada resolución, avalada por la Ejecutiva autonómica y por la secretaria de Organización, Ana Sánchez, finalmente no se llegó a votar, ya que la Mesa reconoció que no estaba en plazo. Los firmantes del otro texto que, como la Gestora, daba de margen todo el primer semestre del año para celebrar el Congreso, también optaron por retirarlo y asumir lo que decida el Comité Federal.

Así es que con los ánimos un poco caldeados comenzó la intervención de Luis Tudanca en la que habló del PSCL, más bien poco, de sus problemas internos, casi nada, y del PP y Herrera, bastante. Quince minutos de intervención que recibieron tibios aplausos por parte de los asistentes, antes de que los cargos y militantes, hasta una treintena, se dirigiesen a la mesa para solicitar un turno de intervención. Un hecho inaudito en un Comité Autonómico, en el que las intervenciones suelen ser pocas, lo que obligó a la Mesa a advertir que cada orador tendría un máximo de tres minutos para hacer sus planteamientos.

De esta forma, los secretarios autonómicos de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora fueron especialmente críticos con la gestión de la Ejecutiva autonómica y, sobre todo con asuntos como su posición con la ordenación territorial, su apoyo a Pedro Sánchez, la utilización de las redes sociales o la, a su juicio, escasa labor de oposición. En esas estuvieron hasta bien entrada la noche -el comité arrancó a las cuatro y media y finalizó pasadas las nueve de la noche-. Para entonces, ya pocos recordaban la intervención ante el Comité del secretario autonómico que arrancó asegurando que «no hemos estado a la altura de nuestra historia ni de lo que la gente esperaba de nosotros», por lo que «ahora lo que debemos hacer es no lamentarnos y solventarlo cuanto antes». Recordó su posición contraria a facilitar un gobierno al PP y reclamó primarias y Congreso «lo antes posible, porque las heridas sólo empiezan a curarse una vez cerradas» y apuntó que «el PSOE de Castilla y León atravesó no hace tanto muy malos momentos y comenzamos entre todos un nuevo proyecto común ambicioso para nuestra tierra. Ese es el camino a seguir».