Ciudadanos aprieta a Lacalle y le da hasta el 5 de enero para inscribir sus exigencias

Ciudadanos ha vuelto a cambiar el ritmo en la amenaza de presentar una moción de censura en Burgos para desbancar de la Alcaldía al popular Javier Lacalle. Ayer mismo plantearon desde la Ejecutiva de Castilla y León que Lacalle se tiene que comprometer por escrito y antes de mañana a cumplir las condiciones que le exigen para no respaldar una moción de censura.

Tras anunciar su disposición a estudiar una moción de censura y embarcar en ella al PSOE e Imagina Burgos, Ciudadanos decidió, por sorpresa, dar una oportunidad al actual alcalde, Javier Lacalle, para cumplir una serie de compromisos que evitaran la moción. Después de dar largas durante más de un mes al preacuerdo alcanzado por los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos anunció el 21 de diciembre la interrupción temporal de las conversaciones para presentar la moción.

En ese momento, hace menos de dos semanas, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, anunció que presentarían un decálogo de obligado cumplimiento por el grupo de gobierno municipal para retirarse definitivamente de la moción de censura. Incluso apuntó que darían un plazo hasta finales de marzo.

Bañeres explicó que su grupo no trasladaría directamente al alcalde el decálogo de condiciones que le exigen «porque las conoce de sobra y no hay nada más que hablar con él». De hecho, trasladó el documento a la ·jecutiva regional de su partido, que no se lo hizo llegar al alcalde de Burgos hasta la semana pasada. Por esta razón, fuentes del equipo de Gobierno del PP mostraron ayer su extrañeza por este nuevo plazo, tan breve y en plenas fechas navideñas.

En plenas Navidades

Igual que ocurrió cuando se anunció el posible apoyo a una moción de censura en Burgos, ha sido el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, el que ha comunicado el nuevo plazo. Considera que el documento propuesto por Ciudadanos «debe ser la guía para desatascar el bloqueo actual en el consistorio y para mejorar la calidad de vida de los burgaleses». En su opinión, se trata de un documento de «exigencias lógicas, que plasman acuerdos plenarios y presupuestarios anteriores y medidas ambiciosas de regeneración política, dinamismo económico y servicios sociales».

Al respecto, ayer, el presidente provincial del PP de Burgos, César Rico, sostuvo que «con una buena matización» se puede suscribir el documento para garantizar la gobernabilidad en Burgos. Respecto al documento planteado por Ciudadanos, señaló que «no hay puntos complicados» si bien «se pueden matizar», a la vez que explicó que el texto se ha modificado en relación al que la formación de Albert Rivera había planteado en un primer momento.

El nuevo giro de Ciudadanos vuelve a sembrar la incertidumbre en el consistorio burgalés, tanto en el gobierno como en el resto de la oposición. La portavoz municipal de Ciudadanos presentó la «parada temporal» de la moción de censura como una decisión nacional de su partido y se preocupó de insistir en que el grupo municipal «la acata, aunque considera improbable que el alcalde cumpla lo que no ha hecho en los últimos meses». También señaló que si no se cumple el decálogo de medidas que plantean «habrá una decisión definitiva de Ciudadanos» e, incluso, apuntó que si entonces no recibe luz verde para apoyar la moción de censura valorará la posibilidad de dimitir.