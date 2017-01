Homenaje a Otis Redding en el Festival de Gospel & Blues de Talavera

La XII edición del Festival Gospel & Blues de Talavera de la Reina arranca este sábado con un concierto homenaje al cantante de soul, Otis Redding, a cargo de la banda Mauri & Rake, en Casco Viejo.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación Always Elvis, Benedicto Tapetado, que ha estado acompañado por la concejal de Cultura, María Ángeles Núñez, y el músico Luis Lobos Negros, ha asegurado que esta nueva edición del Festival, que se celebrará hasta el próximo día 18 de enero, contará con siete conciertos en distintos locales de la ciudad, y la reedición de un disco del líder de Lobos Negros.

Tapetado ha explicado que este Festival «de invierno» da respuesta a la afición por este tipo de música en la ciudad y que ya está incluido en el circuito nacional de Festivales de Blues, por lo que además del homenaje a Otis Redding, se ha preparado otro para el 18 de febrero en Placeres en memoria de Bessie Smith, conocida como la «emperatriz del Blues» durante los años 20 y 30.

El XII Festival de Gospel & Blues «Ciudad de Talavera» incluye actuaciones en diferentes salas de la ciudad, que se han programado para las noches de los viernes y sábados y que ofrecerán un recorrido por el blues de Nueva Orleans y por el jazz más elegante y sensual, sin olvidar los matices envolventes del country y el folk estadounidense.

Mauri&Rake (14 de enero en Casco Viejo), The Lucky Makers (20 de enero en Diverxa 53), Beiztegui&Arsuaga (27 de enero en La Crémme), The Dawlins (3 de febrero en Diverxa 90), Violante Blues (10 de febrero en Cafetería Duende), Seventy Four (17 de febrero en Koyote Saloon) componen el cartel de esta duodécima edición que contará, además, con la actuación de la mítica banda de rockabilly talaverana Lobos Negros.

A los conciertos se suma la reedición del disco de Lobos Negros «Rockabilly y freak out radio» en vinilo, del que Luis Martín ha destacado que se grabó en el año 2000, pero que en esta ocasión ha incorporado dos temas nuevos.

Por su parte la concejal de Cultura, María Ángeles Núñez, ha añadido que el Ayuntamiento apoya «todo lo que sea música y cultura en la ciudad» y, especialmente, este Festival de Gospel & Blues para «no tener que esperar hasta agosto para escuchar este tipo de música».