Miguel Ángel Sánchez, concejal de Ganemos en Talavera de la Reina, dio ayer una rueda de prensa para explicar la presunta agresión que sufrió el sábado por la tarde mientras disfrutaba de la Nochebueba junto con su hermana y su cuñado en un bar de la calle Murillo. Sánchez, que tiene el ojo izquierdo visiblemente amoratado, repitió lo mismo que ya escribió antes en su perfil de Facebook: que la agresión se debió a su condición de «concejal y representar las siglas de Ganemos en el Ayuntamiento».

Hasta ayer se desconocía quién era el supuesto agresor. Pues bien, se trataría de un aparejador, propietario de una inmobiliaria en la ciudad de la cerámica. Según la versión de Sánchez, que ayer compareció acompañado de la portavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao, nada más entrar al bar, este individuo «me puso la mano encima para decirme que me conocía y que era el concejal de Podemos».

A continuación, empezaron las descalificaciones. «Tú eres un concejal de Podemos, antes eras un muerto de hambre y ahora, ¿cuánto ganas?». Como Sánchez no cayó en las provocaciones del aparejador, este le animó a que salieran a la calle «a solucionarlo». «Hace como que se va y al rato vuelve y me empieza a grabar con un móvil, manifestando que antes era un muerto de hambre y todo el rato insultándome», continuó relatando Sánchez.

Lo siguiente fue «un puñetazo», al que el concejal intentó responder con otro golpe, pero recibió otro puñetazo más que le provocó la pérdida de la visión durante unos segundos y un mareo por el que tuvo que apoyarse en la barra del bar, aseguró Sánchez. Los dos protagonistas de la pelea se han denunciado mutuamente ante la Policía Nacional.

Por otro lado, respecto a la grabación difundida el lunes por el periódico La Voz del Tajo, en la que se aprecia a Sánchez dar un manotazo a una persona que le está grabando con un móvil, la portavoz Arnao acusó ayer a este medio de comunicación de utilizar «el vídeo editado, manipulado y sin audio del agresor para condenar a nuestro compañero como agresor en un altercado de bar».

Un excompañero no se fía

Juan Pedro Ayuso, excompañero de Sánchez en Ganemos y ahora concejal no adscrito, pone en duda la versión de los hechos que cuenta el edil de Ganemos. «Condeno la violencia siempre y en cualquiera de sus manifestaciones. Pero como no me creo nada de Miguel Ángel Sánchez esperaré a que la justicia se pronuncie», ha escrito en su perfil de Facebook.